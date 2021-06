Les vaccins Covid-19 ont protégé plus de 95% des travailleurs de la santé : étude Apollo

Les hôpitaux Apollo ont publié mercredi les résultats d’une étude multicentrique sur les travailleurs de la santé à travers l’Inde pour évaluer l’incidence des infections post-vaccination (IPV). le

Une étude post-vaccination des hôpitaux Apollo a montré que les vaccins Covid-19 protégeaient plus de 95% des travailleurs de la santé, tandis que les infections post-vaccination (PVI) ne se produisaient que dans 4,28% sans incidence d’infection grave et sans décès.

Les hôpitaux Apollo ont publié mercredi les résultats d’une étude multicentrique sur les travailleurs de la santé à travers l’Inde pour évaluer l’incidence des infections post-vaccination (IPV). L’étude qui s’est déroulée sur quatre mois et demi, du 16 janvier au 30 mai 2021, et a porté sur 31 621 travailleurs de la santé (HCW), de 43 unités du groupe Apollo Hospitals dans 24 villes du pays, qui avaient reçu soit les deux doses ou la première dose uniquement des vaccins Covishield et Covaxin Covid.

Prathap C Reddy, président fondateur d’Apollo Hospitals Group, a déclaré : « Cette étude réitère le fait que notre pilier contre Covid-19 est la vaccination de masse. Les vaccins sont non seulement sûrs, mais ils aident également à prévenir les manifestations graves de Covid-19 et aideront à sauver des vies. Nous devrions viser, vacciner 5 millions d’Indiens par jour de manière cohérente. Les principales conclusions de l’étude sont que les infections post-vaccinales sont généralement mineures et que la vaccination aide à prévenir les infections graves, les admissions en unité de soins intensifs et la mort.

Les résultats ont montré que les vaccins Covid offraient une protection à plus de 95% des receveurs et que l’infection post-vaccination (IPV) s’est produite chez seulement 4,28 % (1355/31621) des personnels de santé vaccinés. Le résultat a également montré que seulement 90 cas ou 0,28% (90/31621) des cas nécessitaient une hospitalisation, avec seulement trois cas 0,009% (3/31621) nécessitant une admission en unité de soins intensifs. La conclusion la plus importante de l’étude est qu’il n’y a eu aucun décès en cas d’infection à Covid après la vaccination.

Le Dr K Hariprasad, président de la division des hôpitaux d’Apollo Hospitals Group, a déclaré : « Il s’agit de l’une des plus grandes cohortes de travailleurs de la santé vaccinés (TS) analysées dans le pays jusqu’à présent. Les travailleurs de la santé couvraient diverses catégories, notamment les médecins, les infirmiers, les paramédicaux ainsi que le personnel de soutien et administratif.

Covishield a été administré à 28 918 TS (91,45 %), tandis que 2703 (8,55 %) ont reçu Covaxin. 25 907 ou 81,9 % des TS étaient complètement vaccinés, ayant reçu les deux doses du vaccin, tandis que 5 714 ou 18,1 % n’avaient reçu que la première dose. Parmi les travailleurs entièrement vaccinés, 1061 ou 4,09 % ont signalé des infections post-vaccination, tandis que 294 ou 5,14 % des travailleurs partiellement vaccinés se sont révélés positifs.

Raju Vaishya, consultant senior en orthopédie et chirurgien de remplacement articulaire et l’un des principaux auteurs de l’étude, a déclaré: «Sur les 90 cas qui ont nécessité une hospitalisation, 48 étaient des hommes et 42 étaient des femmes avec la majorité, c’est-à-dire que 83 cas avaient moins de 50 ans. ans. Sur les 3 admissions aux soins intensifs, 2 étaient des hommes et 1 était une femme, âgés de 25 à 39 ans, avec 2 complètement vaccinés et 1 partiellement vacciné. L’incidence de PVI chez ceux qui avaient reçu Covishield était de 4,32 % et chez ceux qui avaient reçu Covaxin était de 3,85 %. Les résultats de l’étude sont à l’étude pour publication dans une revue médicale à comité de lecture.

