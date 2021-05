Les vaccins COVID-19 peuvent entraîner une dégénérescence du cerveau liée aux prions, similaire à la maladie de la vache folle ⋆ 10z viral

Un nouvel examen des conséquences involontaires possibles des vaccins COVID-19 suggère que les vaccins à ARNm controversés – Moderna et Pfizer – peuvent conduire à des conditions neurologiques inattendues similaires à la maladie de la vache folle.

La revue de Stephanie Seneff, qui travaille au laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT, et du Dr Nigh, spécialisé en oncologie naturopathique à Immerson Health à Portland, Oregon, a été publiée cette semaine dans l’International Journal of Vaccine Theory, Practice , et Recherche, et consacre un espace considérable à la discussion de la recherche du Dr J. Bart Classen, qui a publié pour la première fois un document de recherche sur la possibilité de dégénérescence cérébrale liée aux prions causée par le vaccin COVID-19 le mois dernier, et développe son recherche.

Les chercheurs expliquent que «les chercheurs ont identifié un motif de signature lié à la susceptibilité au mauvais repliement en oligomères toxiques, appelé motif de fermeture à glissière à la glycine. Il est caractérisé par un motif de deux résidus glycine espacés de trois acides aminés intermédiaires, représentés par GxxxG. Le prion bovin lié à MADCOW a une séquence spectaculaire de dix GxxxG consécutifs »et note que« la protéine de pointe SARS-CoV-2 est une protéine transmembranaire, et qu’elle contient cinq motifs GxxxG dans sa séquence »et, par conséquent, «Il devient extrêmement plausible qu’il puisse se comporter comme un prion».

«Rappelons que les vaccins à ARNm sont conçus avec une séquence modifiée qui remplace deux acides aminés adjacents dans le domaine de fusion par une paire de prolines», poursuivent les auteurs. «Ceci est fait intentionnellement afin de forcer la protéine à rester dans son état ouvert et de rendre plus difficile sa fusion avec la membrane. Cela nous semble être une étape dangereuse vers un mauvais repliement pouvant conduire à une maladie à prions.

Les prions ont d’abord été décrits comme la méthode par laquelle la maladie de la vache folle provoque une dégénérescence cérébrale due à un mauvais repliement des protéines dans le corps. Le CDC note que «les maladies à prions progressent généralement rapidement et sont toujours mortelles». La maladie de la vache folle «attaque progressivement le cerveau mais peut rester en sommeil pendant des décennies», selon la BBC.

“Pfizer prétend que les fragments d’ARN” probablement … ne résulteront pas en protéines exprimées “en raison de leur dégradation rapide supposée dans la cellule”, notent les chercheurs. Ils ajoutent: «Bien que nous n’affirmions pas que les protéines sans pointe générées à partir d’ARN fragmenté seraient mal repliées ou autrement pathologiques, nous pensons qu’elles contribueraient au moins au stress cellulaire qui favorise les changements de conformation associés aux prions dans la protéine de pointe qui est présente. “

Lorsque Classen a précédemment publié ses recherches, les vérificateurs de faits n’ont pas tardé à signaler les déclarations publiques de Pfizer qui rejetaient les préoccupations concernant les prions cérébraux à la suite de leur vaccin. Il peut être intéressant de noter que «le règlement le plus cher payé par Pfizer était de plus de 2,3 milliards de dollars en amende pour résoudre les sanctions civiles et pénales pour la commercialisation illégale de quatre médicaments, dont Bextra, Geodon, Zyvox et Lyrics.»