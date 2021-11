Les vaccins Covid-19 pour les enfants pourraient changer la pandémie à la maison et à l’école

Plus de 28 millions d’enfants à travers les États-Unis pourraient bientôt être éligibles pour recevoir les vaccins Covid-19, une étape qui pourrait soulager l’anxiété des familles, ramener plus d’enfants à l’école et ralentir la propagation de la maladie.

La Food and Drug Administration a autorisé la semaine dernière le vaccin à deux doses Covid-19 de Pfizer/BioNTech pour une utilisation d’urgence chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. L’agence a conclu que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques chez les jeunes enfants, à la suite de les conclusions d’un comité consultatif. Maintenant, les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention se réunissent cette semaine pour discuter des directives sur la façon dont les injections doivent être administrées.

La vaccination des jeunes enfants contre le Covid-19 rendrait plus difficile la propagation du coronavirus et empêcherait les enfants de tomber malades. C’est une grande nouvelle pour les parents et les enfants, en partie parce que le vaccin pourrait faciliter le retour à l’école en personne. « La vaccination des jeunes enfants contre Covid-19 nous rapprochera du retour à un sentiment de normalité », a déclaré la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, dans un communiqué.

Le vaccin Pfizer/BioNTech a actuellement l’approbation complète de la FDA pour les personnes âgées de 16 ans et plus et une autorisation d’utilisation d’urgence distincte pour les adolescents entre 12 et 16 ans. La désignation d’utilisation d’urgence permet aux agents de santé d’administrer de nouveaux vaccins pendant une urgence de santé publique sur la base des données de essais cliniques. L’approbation complète nécessite davantage de données cliniques et permet aux fabricants de commercialiser des vaccins et de continuer à les vendre après la fin de l’urgence de santé publique.

Alors que les enfants courent généralement un risque beaucoup plus faible de maladie grave due à Covid-19 que les personnes âgées, au moins 690 enfants de la naissance à l’âge de 18 ans sont décédés de la maladie aux États-Unis jusqu’à présent. Environ 8 300 enfants de 5 à 11 ans ont été hospitalisés pour Covid-19, et au moins 146 sont décédés. Les vaccins réduiront considérablement les chances que cela se produise, tout en réduisant le risque que les enfants transmettent le virus à d’autres.

Bien que les vaccins soient l’outil le plus efficace pour contenir le Covid-19, les expériences des personnes âgées montrent qu’ils ne suffisent pas toujours. Les infections après la vaccination, connues sous le nom d’infections percées, sont généralement bénignes, mais elles ont rendu malades et tué certaines personnes. La protection offerte par les vaccins peut également diminuer avec le temps. Les modifications du virus lui-même ont créé des variantes telles que le delta, qui se propage plus facilement et peut échapper à la protection immunitaire. C’est pourquoi les responsables de la santé ont recommandé aux personnes vaccinées de continuer à porter des masques et de maintenir une distance sociale dans les situations à haut risque, comme les environnements intérieurs surpeuplés.

On ne sait pas encore combien de temps ces mesures resteront en place dans les écoles, mais à mesure que de plus en plus d’enfants se font vacciner, les chances augmentent que les élèves puissent aller en classe sans masques.

Pourquoi les vaccins Covid-19 pour les enfants ont mis si longtemps à être approuvés

Au début de la pandémie, les médecins ont signalé que les adultes étaient les plus vulnérables aux maladies graves de Covid-19, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé préexistants comme l’hypertension artérielle et d’autres problèmes cardiaques. Cette tendance s’est poursuivie et les adultes non vaccinés continuent de subir le plus grand nombre d’hospitalisations et de décès dus à la maladie.

En revanche, les enfants semblaient avoir un risque beaucoup plus faible de contracter la maladie et semblaient avoir des résultats moins graves, de sorte que les jeunes sont devenus une priorité moindre pour les vaccinations que les adultes. Cependant, à mesure que les vaccins étaient déployés et que davantage d’adultes gagnaient une protection immunitaire, le nombre relativement faible d’infections chez les enfants a commencé à représenter une plus grande proportion des cas de Covid-19.

« L’objectif était d’obtenir d’abord un vaccin pour les adultes », a déclaré Kawsar Talaat, professeur agrégé à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health qui a dirigé un essai de vaccin Pfizer/BioNTech chez les enfants. « Une fois l’essai chez les adultes terminé, il a commencé à diminuer en âge. »

Les premiers essais cliniques du vaccin Pfizer/BioNTech, également connu sous le nom de marque Comirnaty, ont inclus des participants âgés de 16 ans et plus. Ensuite, les sociétés ont mené d’autres essais avec la même formulation de vaccin chez des enfants aussi jeunes que 12 ans, ce qui a conduit les expérimentateurs à reconsidérer la dose de vaccin nécessaire chez les jeunes enfants.

« La réponse immunitaire incroyablement robuste chez les 12 à 15 ans leur a fait penser qu’ils n’avaient peut-être pas besoin d’une dose aussi élevée », a déclaré Talaat. « Une nouvelle étude a été lancée pour examiner le vaccin spécifiquement chez les enfants de moins de 12 ans, et nous avons décidé de tester différentes doses. »

Les chercheurs ont répété les essais cliniques chez des enfants de 5 à 11 ans, mais avec environ un tiers de la dose de vaccin utilisée chez les adultes. La dose plus faible vise à minimiser les effets secondaires et à tenir compte du fait que les jeunes enfants sont à la fois physiquement plus petits et ont tendance à avoir un système immunitaire plus robuste que les adultes.

« Les enfants ne sont pas que de petits adultes », a déclaré Jennifer Nayak, professeure agrégée de pédiatrie au centre médical de l’Université de Rochester. « Leur taille est différente, mais leur système immunitaire est également différent. »

Les enfants qui ont reçu le vaccin Pfizer/BioNTech Covid-19 à faible dose, 10 microgrammes, ont présenté une réponse immunitaire comparable à celle des adultes qui ont reçu la dose la plus élevée, selon l’essai Pfizer/BioNTech. Après la deuxième injection, l’essai a montré que le vaccin était efficace à 90,7% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19.

Les essais, cependant, n’ont inclus que 4 600 enfants, par rapport à l’essai chez les adultes qui comprenait 44 000 participants. Le groupe d’enfants participant à l’essai était plus petit car le vaccin Pfizer/BioNTech a déjà été administré à des centaines de millions de personnes dans le monde avec un solide dossier de sécurité.

Cependant, certaines complications sont apparues. Par exemple, le vaccin Pfizer/BioNTech n’est pas recommandé aux personnes gravement allergiques à l’un des ingrédients du vaccin ou qui ont eu une réaction allergique à la première dose. Les chercheurs ont également découvert que certains receveurs de vaccins à ARNm, comme celui de Pfizer/BioNTech, peuvent être liés à de rares cas de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque.

Les essais chez les enfants n’ont montré aucun effet secondaire grave, mais certains ont signalé des symptômes tels que douleur au site d’injection, rougeur, gonflement, frissons et fièvre, avec plus d’effets secondaires signalés après la deuxième dose.

Alors que l’attente des vaccins Covid-19 pour les 5 à 11 ans a été angoissante pour les enfants et les adultes, il s’agit toujours d’un rythme record pour l’approbation des vaccins. Le précédent record pour un vaccin pédiatrique était détenu par le vaccin contre les oreillons, qui a mis quatre ans à se développer.

Seuls 18 mois se sont écoulés depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le début de la pandémie mondiale de Covid-19, et 11 mois se sont écoulés depuis que la FDA a accordé sa première autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin Covid-19.

Ce que la vaccination des enfants signifie pour l’épidémie américaine

Il est clair que les enfants ont beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19. Au-delà des enfants qui ont été malades et tués par la maladie, des millions d’autres ont perdu des soignants et des membres de leur famille ou ont eu du mal à suivre leur éducation alors que les écoles sont passées à l’apprentissage à distance. La pandémie a également fait des ravages sur la santé mentale.

Et bien que presque tous les enfants survivent aux infections à coronavirus, ils peuvent toujours infecter d’autres qui sont plus vulnérables dans une certaine mesure. Cela menace non seulement de rendre d’autres personnes malades, mais augmente également les chances que le virus acquière des mutations dangereuses. La vaccination des enfants est donc probablement importante non seulement pour les protéger individuellement, mais aussi pour limiter la propagation du Covid-19.

Un agent de santé prend une carte de vaccin Covid-19 tout en administrant le vaccin Pfizer-BioNTech à des enfants éligibles dans un bureau de pédiatre à Bingham Farms, Michigan, le 19 mai.Emily Elconin/Bloomberg via .

Pourtant, le stade actuel de l’épidémie aux États-Unis est différent du moment où les vaccins Covid-19 ont commencé à être distribués aux adultes en décembre 2020. À cette époque, il y avait des limites critiques sur les approvisionnements américains en vaccin, de sorte que les responsables de la santé ont débattu exactement qui devrait être au front. de la ligne.

Maintenant, les États-Unis ont stocké de nombreux vaccins Covid-19 et certains adultes sont devenus éligibles pour des doses de rappel. Les jeunes enfants restent moins exposés au risque de Covid-19 sévère que les adultes, de sorte que les responsables de la santé recommanderont probablement que les enfants reçoivent leurs premières injections dans les cabinets médicaux plutôt que sur les sites de vaccination de masse.

« Le déploiement initial se fera beaucoup plus par le biais de pédiatres », a déclaré Nayak. « Au départ, ce sera une conversation avec un pédiatre, une discussion sur les risques et les avantages, et j’espère que beaucoup de parents choisiront de faire vacciner leurs enfants. »

Maintenant que la FDA a approuvé le vaccin pédiatrique Pfizer/BioNTech en urgence, le comité consultatif sur les vaccins du CDC formulera des recommandations sur la façon de distribuer les vaccins aux enfants. Nayak a déclaré que l’agence émettrait probablement une recommandation générale pour que les enfants de 5 à 11 ans se fassent vacciner.

Une préoccupation, cependant, est que les familles décideront de vacciner leurs enfants, probablement selon les mêmes lignes de faille qui ont défini les vaccinations Covid-19 pour les adultes. L’âge, le revenu, l’origine ethnique et les convictions politiques sont des variables clés qui déterminent si les Américains se font vacciner, et certaines familles semblent particulièrement hésiter à vacciner les jeunes enfants. (Le fait de n’avoir qu’une autorisation d’utilisation d’un vaccin d’urgence pour les jeunes enfants peut contribuer à l’hésitation, malgré les données de sécurité qui le soutiennent.) Les districts scolaires des États-Unis arriveront également à des conclusions différentes quant à l’opportunité d’obliger, d’encourager ou de rester indifférent à l’idée que les enfants se fassent vacciner. .

« J’imagine qu’il va y avoir une énorme variabilité géographique à ce sujet », a déclaré Nayak. Jusqu’à présent, les taux de vaccination sont les plus élevés chez les personnes âgées et les plus bas chez les plus jeunes, et si la tendance se maintient, il est probable que les enfants de 5 à 11 ans aient certains des taux de vaccination les plus bas. Obtenir ces chiffres prendra du temps.

Les taux de vaccination contre le Covid-19 diminuent par tranche d’âge.Mayo Clinic

Un autre obstacle est que tous les enfants n’ont pas un bon accès aux professionnels de la santé et peuvent facilement se rendre chez un médecin pour recevoir une injection. La désinformation sur les vaccins Covid-19, comme le mythe selon lequel ils causent des dommages à la reproduction, pourrait également interférer avec le déploiement, selon Nayak.

Pourtant, plus il y a de personnes vaccinées contre Covid-19, plus il est difficile pour le virus de se propager. Alors que de plus en plus d’enfants retournent à l’école en personne et que de plus en plus de personnes se rassemblent à l’intérieur, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans pourrait atténuer un autre pic hivernal d’infections dans l’ensemble de la population. « Nous constatons que dans les endroits où les taux de vaccination sont élevés, la transmission est plus faible que dans les endroits où les taux de vaccination sont faibles », a déclaré Talaat. « Je suis vraiment excité à l’idée de vacciner mon enfant de 10 ans. »

Les chercheurs prévoient toujours de garder un œil sur les enfants qui ont participé aux essais cliniques pendant plus de deux ans, de suivre leur niveau de protection et de surveiller toute complication potentielle à long terme. Une certaine fraction des enfants vaccinés est également susceptible de subir des infections aiguës et, avec le temps, la protection du vaccin peut s’affaiblir.

Des essais cliniques sur le vaccin Covid-19 sont également en cours chez des enfants aussi jeunes que 6 mois, donc encore plus d’enfants à l’avenir pourraient être éligibles pour recevoir ces vaccins. Mais encore une fois, même s’ils sont approuvés, les vaccins ne feront une grande différence que si les enfants les reçoivent réellement.