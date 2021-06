Les vaccins COVID-19 pour Taïwan seront achetés par les fournisseurs d’Apple

Les fournisseurs d’Apple TSMC et Foxconn travaillent à l’achat de millions de doses de vaccins COVID-19 pour Taïwan. Le plan est que les deux sociétés achètent les vaccins, puis les donnent au gouvernement pour distribution à la population de la nation insulaire.

L’arrangement indirect, où le gouvernement autorise des entreprises privées à acheter des vaccins au nom du pays, est conçu pour contrecarrer l’ingérence chinoise…

Taïwan a initialement réussi à tenir le COVID-19 à distance avec un mélange de contrôles de voyage stricts et un programme de recherche des contacts très efficace – atteignant huit mois consécutifs sans un seul cas.

Cependant, le pays connaît actuellement une augmentation exponentielle des infections et doit mettre en œuvre le même type de programmes de vaccination de masse que ceux déjà en cours dans les pays du monde entier.

Le problème est que le gouvernement chinois considère Taïwan comme une région de la Chine plutôt qu’un pays indépendant, et aurait tenté de bloquer les achats de vaccins.

Pékin, a suggéré le ministre de la Santé de Taïwan, avait utilisé la pression politique pour faire dérailler le projet de Taïwan d’acheter cinq millions de doses directement auprès de l’allemand BioNTech SE, plutôt que via une société chinoise qui détenait les droits de développement et de commercialisation du vaccin BioNTech-Pfizer Inc. à travers la Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan.