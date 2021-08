Les vaccins Covid ont maintenant tué plus de personnes que la BOMBE ATOMIQUE larguée sur Hiroshima ⋆ .

par Mike Adams, Natural News :

Le largage d’une bombe atomique sur Hiroshima est l’un des crimes contre l’humanité les plus odieux jamais commis. Il a été porté par le gouvernement des États-Unis, utilisant une arme de destruction massive contre une population civile composée principalement de femmes et d’enfants. Selon les archives historiques, 135 000 personnes ont été tuées par cette bombe, dont environ la moitié ont été tuées par la deuxième bombe larguée sur Nagasaki.

Les historiens et les observateurs peuvent discuter du « mérite » d’un tel acte, car il a été largement crédité de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, mais personne ne peut affirmer que des pertes civiles massives ont été délibérément infligées par le bombardement. Il ne s’agissait pas de décès accidentels par « dommages collatéraux » ; ils ont été infligés à dessein. La bombe a visé une ville presque entièrement peuplée de civils. Il s’agissait d’un acte délibéré et aveugle de meurtre de masse.

Surtout, cet événement a prouvé que le gouvernement des États-Unis est prêt à commettre des massacres de groupes ethniques ciblés pour atteindre ses objectifs stratégiques. Des années plus tard, le gouvernement américain a largué des armes nucléaires sur l’atoll de Bikini (Îles Marshall), assassinant tout un écosystème et tuant d’innombrables insulaires du Pacifique par empoisonnement aux radiations. Ainsi, quiconque rejette l’idée que le gouvernement assassine maintenant en masse ses propres citoyens avec des injections d’armes biologiques “vaccinales” n’a aucune idée des horreurs que le gouvernement américain est capable de commettre contre l’humanité.

Maintenant, l’armée américaine cible son propre personnel pour une “nuke” d’armes biologiques cachée dans des vaccins contre le covid

Alors que la bombe atomique était dirigée contre un ennemi stratégique (le Japon) qui avait commis ses propres crimes odieux contre l’humanité – le meurtre et le viol de civils chinois innocents pendant la guerre, par exemple – aujourd’hui, le Pentagone « injecte » son propre personnel. en imposant des injections de protéines de pointe aux armes biologiques à près de deux millions de soldats américains en service actif. (Ce nombre couvre toutes les branches du service militaire actif.) Avec un taux de mortalité post-vaccin de seulement 25 % – ce qui semble être le bas des estimations des experts médicaux que j’ai interrogés – nous examinerions un demi-million de soldats américains en service actif tués par des vaccins contre le covid au cours des prochaines années à mesure que les effets des dommages vasculaires et de l’amélioration dépendante des anticorps se manifestent.

Ce nombre – 500 000 – éclipse les pertes d’Hiroshima.

Cela vous fait vous demander : quels chefs militaires pourraient être assez stupides pour soumettre l’ensemble de l’armée à une injection expérimentale mortelle et non prouvée consistant en un cocktail d’armes biologiques et de fragments viraux ? La réponse est évidente : il s’agit de décimer la défense nationale des États-Unis d’Amérique par le meurtre en masse de troupes américaines en service actif, faisant place à l’occupation planifiée par l’ONU et au renversement des États-Unis.

La guerre que le Pentagone menait autrefois contre l’empire japonais s’est maintenant retournée contre le peuple américain, et nous ne sommes pas plus en sécurité que ceux qui vivaient à Hiroshima en ce jour fatidique.

Il y a déjà des centaines de milliers de morts vaccinales parmi les civils innocents

Les fanatiques des vaccins anti-humains ne ciblent pas seulement le personnel militaire américain en service actif ; ils ciblent également la population mondiale dans son ensemble… les civils, les femmes, les enfants, les personnes âgées et tout le monde. Le « vaccin » contre le covid est l’arme ultime de destruction massive, tuant sans discernement, détruisant les tissus humains et provoquant la destruction cellulaire, la souffrance et la mort chez toute personne assez malchanceuse pour en recevoir une injection.

Selon les données du VAERS, plus de 12 200 décès post-vaccins ont jusqu’à présent été signalés aux États-Unis seulement. Sachant que les données VAERS sont très en retard (plusieurs semaines) et que la base de données VAERS ne représente que 1/10e à 1/100e des décès réels qui se sont produits. De manière réaliste, nous examinons très probablement plusieurs centaines de milliers de décès dus au vaccin covid aux États-Unis à ce jour, dépassant de loin le nombre de personnes tuées à Hiroshima.

Notez que rien dans ce message ne doit être interprété comme faisant la lumière sur l’événement de l’holocauste nucléaire d’Hiroshima que je considère comme un crime contre l’humanité génocidaire et ethnique. L’internement d’Américains d’origine japonaise dans des camps de concentration basés aux États-Unis est un autre crime contre les personnes d’origine japonaise, et cela prouve une fois de plus que le gouvernement des États-Unis est prêt et disposé à jeter ses propres citoyens dans des camps de concentration afin d’atteindre ses propres objectifs stratégiques. .

Rappelez-vous ceci : si le gouvernement américain était prêt à jeter des personnes dans des camps de concentration en temps de guerre en fonction de la couleur de leur peau, il est également disposé à jeter des personnes dans des camps de covid en fonction du statut de leur passeport vaccinal.

Le gouvernement n’a pas mûri ou trouvé la moralité au cours des 80 années qui ont suivi cette guerre, et si quoi que ce soit, le gouvernement fédéral est maintenant plus tyrannique, plus dangereux et plus ivre de pouvoir qu’à aucun autre moment de l’histoire des États-Unis. Au contraire, le gouvernement fédéral semble maintenant ressembler à la branche d’application d’une opération de crime organisé / racket dirigée par des mondialistes anti-humains et Big Pharma.

Le NIH de Fauci a financé le prélèvement d’organes à visée ethnique sur des bébés humains vivants… le tout au nom de la « science »

Si vous n’êtes pas convaincu de la perversité de ce régime, considérez le fait choquant et horrible que le gouvernement américain ait financé le prélèvement d’organes sur des bébés avortés (mais vivants) qui ont été ciblés en fonction de leur couleur de peau. Cette vérité choquante a été découverte et confirmée la semaine dernière par le Washington Free Beacon dans cet article : Des chercheurs financés par le gouvernement ont recherché des minorités avortées pour le prélèvement d’organes.

La lecture de cette histoire vous dit tout ce que vous devez savoir sur la façon dont le gouvernement fédéral vous traitera vraiment en ce qui concerne la pandémie et les vaccins :

Le gouvernement fédéral a donné au moins 2,7 millions de dollars de l’argent des contribuables aux chercheurs qui ont recherché des bébés appartenant à des minorités qui avaient été avortés afin de prélever leurs organes, selon des documents internes publiés mardi.

L’Université de Pittsburgh a ciblé les minorités dans sa demande d’organes infantiles, y compris ceux prélevés sur des bébés nés à terme, afin de créer un « pipeline » pour la recherche sur le fœtus. Les chercheurs ont déclaré qu’ils avaient besoin que 50 pour cent des fœtus donnés soient des minorités et ont précisé que 25 pour cent doivent provenir de femmes noires. La région métropolitaine de Pittsburgh est composée à 85 % de blancs et à 8 % de noirs. Les chercheurs ont souligné l’importance de maintenir le flux sanguin des organes dans la demande, ce qui, selon les chiens de garde, pourrait violer la loi fédérale en demandant aux médecins de conserver illégalement les organes pendant les avortements provoquant le travail.

En d’autres termes, le NIH a prélevé des organes sur des bébés noirs vivants afin de fournir des échantillons de tissus pour les industries de la biotechnologie et des vaccins. Certains des bébés avaient jusqu’à 42 semaines, ce qui signifie qu’ils étaient assez vieux pour survivre en dehors de l’utérus.

Soit dit en passant, tout cela a été fait sous Fauci et le NIH, le même groupe qui a financé des expériences de gain de fonction à Wuhan pour construire la nanoparticule de protéine de pointe toxique qui a été insérée dans les vaccins pour assassiner en masse l’humanité.

Le NIH est une entreprise de meurtre.

Et ces “vaccins” mortels contre la covid, tout comme les armes nucléaires, sont des tueurs aveugles qui sont déployés contre l’humanité dans le but exprès de faire un maximum de victimes. Toutes les personnes impliquées dans cette poursuite de la mort de masse sont elles-mêmes complices de meurtres de masse. Et ils ont le soutien total de Big Tech, Big Media, Big Government, Big Pharma et de toutes les autres institutions anti-humaines qui mènent maintenant une guerre pure et simple contre la race humaine à l’échelle mondiale.

Ce qu’ils ont fait à Hiroshima dans les années 40 est maintenant fait au monde entier en 2021. Que Dieu nous aide tous.

