Les vaccins Covid rendent les hommes infertiles et développent un cancer de la prostate .

par Ethan Huff, Natural News :

Un urologue de Floride dit que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) semblent déclencher une augmentation massive du cancer de la prostate et de l’infertilité chez ses patients masculins.

Le Dr Diego Rubinowicz s’est récemment entretenu avec les médias locaux, révélant que les valeurs de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) des hommes augmentent mystérieusement après avoir reçu une injection expérimentale pour le virus chinois, ce qui l’inquiète.

“J’ai vu le PSA des patients être faussement élevé pendant au moins six semaines après avoir reçu les vaccins”, dit-il, suggérant que les niveaux de PSA chez les hommes pourraient être artificiellement élevés après l’injection.

“Je voyais des patients qui arrivaient avec des antécédents d’APS stable et tout d’un coup, l’APS a augmenté.”

Finalement, certains des niveaux de PSA des hommes sont revenus plus tard à des «niveaux normaux», mais les faire grimper du tout – parfois jusqu’à neuf fois plus haut que les niveaux de base – est une source de préoccupation et pourrait indiquer le développement ultérieur d’un cancer de la prostate, d’une infertilité ou d’autres problèmes.

Un patient anonyme a vu son niveau de PSA passer de 0,4 à 3,4 après avoir reçu un vaccin contre la grippe de Wuhan. Les niveaux de PSA de cette personne sont finalement redescendus à 1,5, mais c’est toujours près de quatre fois le nombre d’origine.

“Essentiellement, l’individu anonyme est passé des niveaux de PSA d’une personne en bonne santé dans la vingtaine ou la trentaine à ceux d’un homme de 60 ou 70 ans”, rapporte Infowars.

Rubinowicz recommande toujours aux hommes de se faire injecter

Alors qu’une grande partie de l’attention des médias est restée focalisée sur la façon dont les injections de virus chinois affectent négativement la santé sexuelle des femmes, les avertissements de Rubinowicz indiquent également de graves problèmes pour les hommes.

Récemment, nous vous avons également averti que les vaccins contre la grippe de Wuhan ont été identifiés comme endommageant les testicules, les rendant éventuellement non fonctionnels.

Pourtant, Rubinowicz ne conseille pas à ses patients d’éviter l’injection, mais plutôt d’être « informé » de ces effets secondaires probables, qui, pour autant que nous sachions, pourraient rester permanents tout au long de la vie d’un homme.

“Les hommes infertiles ont des valeurs de PSA plus élevées que les individus fertiles”, explique une étude récente de l’Association européenne d’urologie. « De tous, près d’un homme infertile primaire sur trois de moins de 40 ans a une première valeur totale de PSA de > 1 ng/ml. »

Il est également important de noter que des taux élevés de PSA indiquent généralement un cancer de la prostate. Cela suggère que les hommes qui se font injecter pourraient essentiellement se « doser » eux-mêmes contre le cancer.

C’est pourquoi il est essentiel d’adopter une approche de précaution et de sauter complètement le jab, d’autant plus qu’il n’empêche certes pas l’infection ou la propagation du virus chinois.

Certains hommes signalent également des bosses sensibles dans leur scrotum après avoir reçu une injection, ce qui peut indiquer encore plus de problèmes dans le service de reproduction. Est-ce que ça vaut vraiment le risque, les gars ?

Ces soi-disant «vaccins» ne font rien d’autre que de faire en sorte que certaines personnes se sentent protégées même si elles ne le sont pas. Ils ne sont guère plus qu’une couverture de sécurité, bien qu’ils ressemblent davantage à une petite couverture infectée par quelque chose de bien pire que le soi-disant virus, qui n’est guère une menace pour ceux qui ont même un minimum de système immunitaire fonctionnel.

“Le message d’intérêt public de mon parent a doublé après son tir de covid”, a écrit un commentateur d’Infowars. « Maintenant, il a subi des IRM et des procédures invasives pour rechercher un cancer. C’est ce qui arrive quand les gens expérimentent sur la population.

