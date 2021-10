Les vaccins échouent-ils ? (II)

Kevin Roche, le sceptique sain, a compilé les données les plus récentes du Minnesota sur les cas de covid, les hospitalisations et les décès. D’abord le graphique, puis quelques commentaires :

Cas révolutionnaires 10-11-2021

Les chiffres sautent énormément de semaine en semaine, et le ministère de la Santé du Minnesota les rend délibérément, dans une certaine mesure, opaques. Mais au cours de la semaine dernière, les décès par covid parmi les non-vaccinés ont baissé de 7,6%, tandis que les décès parmi les vaccinés ont augmenté de 96%. En lissant un peu les données, au cours des trois dernières semaines, il y a eu 305 « décès de covid », dont 38% des personnes décédées étaient complètement vaccinées et 62% ne l’étaient pas. Le pourcentage de décès vaccinés va sans aucun doute continuer à augmenter avec le temps.

Cela signifie-t-il que les vaccins ne fonctionnent pas très bien ? Je pense qu’une partie de l’explication est que les « décès de covid » n’ont pas nécessairement grand-chose à voir avec covid. Les hôpitaux sont payés en supplément si le mot covid apparaît sur un certificat de décès, et vous en avez pour votre argent. Cependant, Kevin pense que le facteur le plus important est que les décès par covid continuent d’être massivement parmi les personnes âgées. Une chose qui arrive quand vous vieillissez, c’est que votre système immunitaire ne fonctionne plus aussi bien qu’avant. Ainsi, les vaccins ne stimulent pas les réponses immunitaires chez les personnes âgées aussi efficacement ou aussi longtemps qu’on pourrait l’espérer.

Bien que des chiffres comme ceux-ci ne discréditent pas nécessairement les vaccins – j’ai été parmi les premiers à être vacciné, et j’encourage les autres à faire de même, comme le fait Kevin Roche – ils mettent certainement en doute l’opportunité de forcer d’autres qui préféreraient ne pas être vacciné pour recevoir les vaccins. Des gens comme les employés de Southwest Airlines et Kyrie Irving ont un point de vue défendable, je pense.

Enfin, si vous ne lisez pas Healthy Skeptic tous les jours, vous devriez le faire. Ce commentaire date d’hier :

[T]il Minnesota [Department of Health] eu un autre briefing la semaine dernière et c’est vraiment une torture d’écouter celui-ci. L’accent était mis sur la terreur autour des cas d’enfants et d’hôpitaux envahis par le CV-19. Ni l’un ni l’autre n’est vrai, mais le DOH ne publie intentionnellement pas les données qui montreraient à quel point leur campagne terroriste est trompeuse. Les patients CV-19 sont des cas marginaux, la plupart des patients dans les hôpitaux ne sont pas des patients CV-19, ils ne représentent qu’un modeste pourcentage. En tant que nation, nous avons choisi de réduire les lits d’hôpitaux au cours des dernières décennies, en raison de leur coût. Les hôpitaux, et les unités de soins intensifs en particulier, sont généralement aussi pleins que possible. Ainsi, quelques patients CV-19 supplémentaires peuvent sembler être la source du problème, mais pourquoi ne pas blâmer les patients atteints de crise cardiaque ou les patients atteints de cancer ?

Voici pourquoi je suis si cynique à propos des messages du DOH. Ils ne vous disent jamais, jamais toute la vérité. Ils ne vous disent pas combien d’hospitalisations sont réellement pour le traitement du CV-19. Ils ont laissé échapper un briefing que la moitié des hospitalisations de pointe n’étaient pas pour le traitement du CV-19. Ils ne donnent jamais d’informations sur les séjours d’observation ou les admissions pour le remdesivir ou les tendances de la durée du séjour. Ils donnent l’impression que les hôpitaux sont submergés de patients CV-19 gravement malades. Ils ne le sont pas. Ils ont beaucoup de patients avec des besoins typiques ; en fait encore plus que d’habitude en raison de la campagne de terreur provoquant des retards dans les soins ; entraînant des maladies cardiaques plus graves, des cas de cancer et d’autres conditions. Les hôpitaux reçoivent beaucoup d’argent supplémentaire pour traiter les patients atteints de CV-19, ils veulent donc en trouver autant que possible avec des tests positifs pour générer des revenus. J’adore voir les seuils de nombre de cycles que les hôpitaux utilisent et la distribution des tests. Donc, je n’accepte pas les conneries qu’ils racontent à propos des hôpitaux débordés et pourquoi.

Et en ce qui concerne les enfants, c’est encore pire, car, comme l’a reconnu un orateur aujourd’hui, nous avons eu une horrible vague de VRS hors saison (qui a d’ailleurs été causée par le masquage, la fermeture d’écoles et d’autres bêtises que nous avons faites aux enfants, affaiblissant leur immunitaires et les rendant plus vulnérables). Cette maladie provoque des maladies graves et de nombreuses hospitalisations chez les enfants et je suis certain que la plupart des hospitalisations pédiatriques attribuées au CV-19 ne sont que des tests positifs fortuits. D’ailleurs 21 lits pédiatriques sont « utilisés ». Et encore une fois, faites attention à chaque mot. « Utilisé » signifie quelque chose de différent que d’être traité pour le CV-19. Alors ne vous attendez pas non plus à ce que j’achète ce sac de conneries sur les enfants et les hôpitaux. 3000 cas par semaine chez les enfants de moins de 12 ans, disent-ils, combien étaient même symptomatiques et quels sont les nombres de cycles. Je pense que c’est un accident que la limite d’âge a été utilisée – non, ils mettent en place un mandat de vaccination scolaire. Continuez à tester comme des fous chez les enfants asymptomatiques et je suis sûr que vous pouvez trouver encore plus de faux positifs et de faibles positifs.