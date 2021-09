Les vaccins fonctionnent-ils contre la variante Delta de Covid ? Tout savoir sur l’évasion immunitaire et la guerre contre les nouvelles mutations

Les variantes delta sont huit fois moins insensibles aux anticorps induits par le vaccin

La variante Covid-19 Delta du virus SARS-CoV-2 avec une capacité beaucoup plus élevée d’infecter et de transmettre entre les individus se trouve désormais dans 170 pays, selon l’Organisation mondiale de la santé. La variante Delta, ou la lignée B.1.617.2, a été découverte pour la première fois dans le Maharashtra et était principalement responsable de la deuxième poussée dans le pays.

Maintenant, une étude publiée dans la revue Nature a trouvé que cette variante particulière échappe facilement à la réponse immunitaire acquise lors d’infections ou de vaccins antérieurs. Les données ont été collectées en Inde jusqu’à la fin du mois de mai et la recherche l’a été. Réalisé par des chercheurs internationaux et indiens.

Principales conclusions de l’étude sur la variante Delta du SRAS-CoV-2

L’étude a révélé que les variantes Delta sont huit fois moins insensibles aux anticorps induits par le vaccin et six fois moins insensibles aux anticorps induits par le sérum provenant de réactions antérieures.

Cela signifie que la variante Delta est six fois plus susceptible de briser la réponse immunitaire naturelle du corps acquise lors d’infections antérieures et huit fois plus susceptible de briser la protection vaccinale et de provoquer une infection chez les personnes vaccinées. Les vaccins qui ont été utilisés pour la recherche sont des vaccins largement utilisés par AstraZeneca/Oxford University et Pfizer par BioNTech.

L’étude a également signalé une « entrée médiée par la réplication et les pointes », ce qui signifie qu’elle a une plus grande capacité à infecter et à se reproduire et à se multiplier à l’intérieur du corps humain par rapport à la lignée originale B.1.617.1 trouvée pour la première fois à Wuhan.

L’étude a examiné 130 cas d’infections majeures chez des travailleurs de la santé entièrement vaccinés au cours de la deuxième vague dans trois hôpitaux de Delhi et a constaté que l’efficacité du vaccin est moindre pour cette variante particulière.

Anurag Agrawal, directeur du CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology, basé à Delhi, et co-auteur de l’étude, a déclaré que bien que la variante Delta se propage plus rapidement et réduise la protection contre le vaccin, les injections entraînent une réduction de la gravité de la maladie.

D’autres études sur l’efficacité des vaccins contre Delta ?

Quatre autres études citées par l’OMS sont également parvenues à la même conclusion que la variante Delta est moins sensible aux vaccins et à l’immunité naturelle. L’une de ces études menées au Royaume-Uni révèle une efficacité réduite de Covishield à une période où la variante Delta était la plus dominante dans le pays, par rapport à ses prédécesseurs, la variante alpha de la première vague.

Quelles sont les bases des vaccins dans le temps de la variante Delta

Vineeta Bal, immunologiste à l’Institut indien d’enseignement et de recherche scientifiques (IISER) à Pune, a déclaré à l’Indian express que l’étude ne devrait pas amener les gens à douter des vaccinations, car l’étude a ses limites.

Bal a souligné que l’étude a été menée sur des échantillons in vitro dans un environnement de laboratoire, les évaluations ne peuvent pas être concluantes car elles n’ont pas été menées à l’intérieur du corps humain. De tels anticorps neutralisants ne fournissent pas la réponse complète, a-t-il déclaré.

Bal a en outre estimé que dans le corps humain, l’immunité est fournie à la fois par des anticorps neutralisants et des réponses des lymphocytes T. Étant donné que l’étude ne montre pas de données sur la façon dont les cellules T répondent à la variante Delta, elle laisse une composante majeure de la réponse immunitaire hors de considération, ce qui rend l’étude loin d’être exhaustive.

L’immunologiste a en outre déclaré que les résultats n’étaient pas surprenants, car la plupart des infections aujourd’hui après la vaccination ou la réinfection proviennent de la variante Delta. Il a en outre affirmé qu’aucune vaccination ne peut fournir une protection à 100% mais peut réduire l’hospitalisation et la gravité des personnes infectées.

Selon Anu Raghunathan, scientifique au Laboratoire national de chimie de Pune, l’étude conclut qu’une plus grande quantité d’anticorps, environ cinq à huit fois plus que ce qui est requis pour la variante Alpha, est nécessaire pour bloquer la variante Delta ou obtenir la même chose. type de réponse immunitaire.

Comment gérer les nouvelles variantes maintenant ?

Selon les experts, le seul moyen de ralentir la formation de la mutation du virus et de former de nouvelles variantes est de réduire la propagation des infections grâce à des mesures telles que la vaccination ou le respect d’un comportement approprié à Covid.

Raghunathan a déclaré que le besoin de l’heure est une évaluation continue pour découvrir le comportement des nouvelles variantes, la réponse des anticorps contre eux et évaluer le besoin de doses de rappel de vaccin pour créer une plus grande quantité d’anticorps ou mettre à jour la formulation des vaccins en fonction de nouvelles variantes. Le séquençage génomique de nouvelles variantes devrait également être généralisé, a-t-il ajouté.

Dans le contexte actuel de l’émergence de la variante Delta, elle a déclaré que la nécessité d’une dose de rappel de vaccin devrait être envisagée et que des vaccins plus récents et plus efficaces devraient être facilement disponibles sur le marché au fur et à mesure qu’ils arrivent.

