Les vaccins indiens fonctionneront-ils contre la variante Delta plus ? Un ancien scientifique de l’ICMR énumère les points clés

Même si les inquiétudes concernant la variante Covid-19 Delta Plus restent élevées dans le pays, les principaux experts de la santé du pays sont incapables d’estimer de manière concluante le danger que représente la mutation pour la population indienne. Raman Gangakhedkar, ancien scientifique en chef de l’épidémiologie et des maladies transmissibles, ICMR a déclaré à l’agence de presse ANI que la variante Delta plus reste une préoccupation car la combinaison de la variante Delta plus et de la variante N501Y qui a été tracée pour la première fois en Afrique du Sud a pu développer des mutants capables de s’échapper. de neutraliser l’effet des vaccins contre le COvid-19. Cependant, Gangakhedkar a ajouté que la variante delta plus à elle seule pourrait ne pas suffire à effacer la réponse immunitaire générée par les vaccins Covid-19.

Sur la question de la capacité de transmission probablement plus rapide de la variante delta plus, le Dr Gangakhedkar a déclaré qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve dans le monde qui prouve que la variante delta plus a une capacité de transmission plus rapide par rapport aux autres variantes de Covid-19. Citant les données publiées par Public Health England le 15 juin, le Dr Gangakhedkar a déclaré que sur les 45 000 séquences infectées par les variantes Delta et Delta Plus, seules 100 séquences impaires s’étaient révélées infectées par la variante Delta Plus au cours de l’étude. Analysant les données de Public Health England, il a déclaré que si la variante était restée une variante faiblement transmissible jusqu’au 15 juin, elle ne devrait pas prédominer plus tard également.

Faisant écho au Dr Gangakhedkar, le Dr Niroj Mishra, qui est un expert de la santé basé à Bhubaneswar, a déclaré à l’ANI que des études ont montré que les vaccins administrés en Inde fonctionneraient même contre la variante Delta Plus. Le Dr Mishra a en outre déclaré qu’à condition que des mesures de santé publique appropriées soient prises dans le pays, il n’y a pas lieu de paniquer avec la variante Delta Plus. Actuellement, la variante Delta plus du coronavirus a été retracée dans des échantillons de séquençage du génome dans plus de 10 États du pays.

