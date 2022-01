Les vaccins n’arrêtent pas les hospitalisations ou les décès de Covid

par Alex Berenson, The Burning Platform :

Ils n’ont jamais, même à l’efficacité maximale. Une énorme base de données américaine offre la preuve

Même au sommet de leur protection plus tôt en 2021, les vaccins Covid ont à peine réduit le risque d’hospitalisations chez les personnes vaccinées qui ont eu des infections «percées», selon de nouvelles données.

Les personnes vaccinées dans une étude publiée mardi avaient près de 1 chance sur 200 de nécessiter une hospitalisation pour Covid au cours des six premiers mois après avoir été « complètement vaccinées ».

Ce risque étonnant est venu même si l’âge médian des personnes dans l’étude n’était que de 51 ans et que la plupart étaient en relativement bonne santé.

Des décès, l’utilisation d’un ventilateur et d’autres conséquences graves sont également survenus régulièrement chez les personnes vaccinées. Les données proviennent d’une étude portant sur environ 600 000 Américains vaccinés dans plus de 100 centres médicaux universitaires.

L’étude a été publiée en ligne le 28 décembre dans le Journal of the American Medical Association – JAMA Internal Medicine.

Les données de l’étude montrent également à quelle vitesse la protection vaccinale s’estompe après la deuxième dose – et que les Centers for Disease Control ont énormément sous-estimé le nombre de personnes vaccinées hospitalisées pour Covid plus tôt cette année.

Sur les 600 000 personnes entièrement vaccinées, environ 2 800 ont dû être hospitalisées pour Covid au cours des six premiers mois suivant la «vaccination complète». Cette période commence 14 jours après la deuxième dose de vaccins à ARNm, lorsque la protection vaccinale devrait être maximale.

Près de 3% des personnes complètement vaccinées, soit 1 personne sur 35, ont été infectées au cours des six premiers mois, les taux d’infection s’accélérant fortement à la fin de l’étude.

Au total, 148 des 600 000 personnes vaccinées ont eu ce que les auteurs de l’étude ont appelé des résultats «graves» de Covid, y compris la ventilation ou la mort, au cours des six premiers mois après la vaccination complète.

L’étude ne révèle pas combien de personnes ont été infectées ou hospitalisées pour Covid après la première dose ou moins de deux semaines après la seconde, alors que les taux d’infection, d’hospitalisation et de décès sont connus pour être encore plus élevés.

Les chiffres étonnants sont enterrés dans un tableau supplémentaire de l’étude, qui s’est concentré sur le risque post-vaccination pour un petit groupe de personnes qui ont de graves complications immunitaires. Les chercheurs de l’article ont comparé les taux d’infection, d’hospitalisation et de mortalité chez environ 35 000 personnes immunodéprimées avec environ 570 000 qui ne l’ont pas fait.

De manière assez surprenante, les chercheurs ont découvert que les personnes immunodéprimées n’avaient qu’un léger risque supplémentaire d’infection par le SRAS-Cov-2, bien qu’elles aient environ trois fois le risque de mourir de Covid en tant que personnes sans troubles immunitaires.

Mais les chiffres de loin les plus intéressants de l’étude sont contenus dans un seul petit tableau en annexe.

Il compare les résultats des quelque 18 000 personnes vaccinées et infectées qui se présentent dans les centres médicaux avec un groupe beaucoup plus important de patients Covid – environ 2,5 millions de personnes – qui n’ont pas été vaccinés et ont visité les mêmes centres à n’importe quel moment de l’épidémie.

Environ 84 pour cent des patients vaccinés ont été vus en ambulatoire, tandis que 16 pour cent ont dû être hospitalisés.

En comparaison, environ 77 pour cent des patients non vaccinés ont été vus en ambulatoire, tandis que 23 pour cent ont été hospitalisés.

Près de 1% des patients vaccinés ont eu des conséquences graves, y compris la mort, contre un peu plus de 2% des patients non vaccinés.

L’étude ne contenait aucune information sur les effets secondaires post-vaccinaux.

Les résultats vont à l’encontre des promesses sans cesse répétées des défenseurs du vaccin Covid que même si les vaccins ne parviennent pas à prévenir l’infection, ils sont nécessaires pour empêcher les hôpitaux d’être envahis. Ils aident également à rapprocher les données d’hospitalisation américaines – qui sont à la fois fragmentées et désespérément politisées dans un effort désespéré pour prouver l’efficacité du vaccin – plus conformes aux chiffres du Royaume-Uni et d’autres pays.

