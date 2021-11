Les vaccins n’atteignent pas l’Afrique et la menace est mondiale

28/11/2021 à 14:43 CET

.

La variante omicron du coronavirus, qui a déclenché l’alerte dans tous les pays du monde, a été détectée dans un pays, L’Afrique du Sud, où le taux de vaccination anticovide n’est que de 25 % et menace le reste du monde, comme prévenu l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’émergence de l’omicron « des preuves que nous devons accélérer l’égalité dans vaccins dès que possible et protéger partout les plus vulnérables», a déclaré le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur son compte Twitter officiel.

Qualifiée de « variante préoccupante » par l’OMS vendredi, qui nécessite un suivi particulier de son évolution, l’omicron « rappelle que plus l’inégalité dans la distribution des vaccins est grande, plus il y a de possibilité pour le virus de se transmettre, et ainsi muter sa structure », a ajouté le compte officiel de l’OMS sur le réseau social.

« Bien qu’il y ait encore beaucoup à savoir sur l’omicron, ce que nous savons, c’est que tant qu’une grande partie de la population mondiale ne sera pas vaccinée, des variantes continueront d’apparaître et la pandémie se poursuivra », a déclaré Seth Berkley, PDG de la GAVI Vaccine Alliance, qui, avec l’OMS, distribue des doses d’anticovides aux pays en développement via la plateforme COVAX.

« Nous n’empêcherons l’émergence de nouvelles variantes que si nous sommes capables de protéger l’ensemble de la population mondiale, pas seulement les parties les plus prospères », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Moment clé dans la lutte contre la pandémie

L’alerte mondiale pour la nouvelle variante, qui selon les experts de l’OMS il est peut-être plus contagieux que les précédents, Il survient quelques jours après que l’organisation a tenu une assemblée extraordinaire au cours de laquelle elle débattra d’un traité pour se préparer aux futures pandémies, ce qui semble plus urgent que jamais.

Toujours au cours de la semaine prochaine, il était prévu d’avancer dans un accord mondial pour suspendre les brevets des vaccins anticovides afin d’augmenter leur production, lors des négociations de la XIIe Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui devait commencer le 30 novembre.

Cependant, cette conférence a été reportée vendredi soir sine die précisément à cause de l’alerte pour la variante omicron, puisque la cascade de restrictions sur les vols en provenance d’Afrique australe qu’elle a déclenchée a empêché de nombreux ministres d’assister à la réunion de Genève.

L’Afrique du Sud, pays où le variant a été détecté pour la première fois, C’est précisément l’un des deux membres de l’OMC qui, avec l’Inde, a présenté il y a un an la proposition de suspendre les brevets, actuellement soutenu par la plupart des pays en développement et de nombreux pays développés.

Par coïncidence, la variante du coronavirus SARS-CoV-2 qui avant l’omicron déclenchait également une alerte mondiale, le delta, a été détectée pour la première fois en Inde, un autre pays en développement dont le taux de vaccination complète est également encore relativement faible, à 30 %. , malgré étant l’un des principaux producteurs des vaccins anticovid qui sont aujourd’hui administrés dans le monde entier.

Mutation et transmission rapides

Le Groupe consultatif d’experts de l’OMS sur l’évolution des virus, réuni en urgence vendredi, a déterminé que certaines des plus de 30 mutations déjà détectées de l’omicron semblent suggérer une capacité de transmission encore plus grande que les souches précédentes.

Ils n’ont pas indiqué pour l’instant si le nouveau variant est plus ou moins résistant aux vaccins anticovid, mais ils ont souligné que les tests de diagnostic de la maladie par PCR semblent continuer d’être valables pour la détecter.

Des cas de cette nouvelle variante ont déjà été détectés non seulement dans presque toutes les provinces sud-africaines, mais aussi au Botswana voisin, à Hong Kong (Chine), en Israël et en Belgique, ainsi qu’un cas possible en Allemagne.

En plus de l’omicron Il existe quatre autres « variantes préoccupantes » selon la classification de l’OMS : alpha (détecté pour la première fois au Royaume-Uni), bêta (également en Afrique du Sud), gamma (Brésil) et delta (Inde).

Ces variantes sont généralement associées à une vitesse de transmission plus élevée, bien que ces derniers mois le delta, plus contagieux que les trois précédemment détectés, soit devenu dominant, au point que dans les dernières analyses de laboratoire il apparaît présent dans 99 , 8% des nouveaux cas mondiaux.