« Les vaccins n’éliminent pas le virus, c’est un faux message »

11/12/2021 à 11:36 CET

Nieves Salinas

L’Espagne est entrée dans un scénario de risque élevé de contagion par le coronavirus. L’incidence moyenne actuelle, selon les données fournies par le ministère de la Santé (ce vendredi), est déjà de 323 cas pour 100 000 habitants. La scène, quelques jours avant Noël, apparaît inquiétante. Le docteur Marcos Lopez Hoyos, Président de la Société Espagnole de Immunologie (SEI), chef du service d’immunologie de l’Hôpital Universitaire Marqués de Valdecilla de Santander et directeur scientifique de l’Institut de recherche IDIVAL s’entretient avec EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, du scénario dans lequel notre pays entre juste avant les vacances et des raisons pour lesquelles les infections augmentent et la pression hospitalière continue d’augmenter en Espagne malgré la vaccination de 90 % de la population cible.

La sixième vague du coronavirus continue de croître malgré le fait que chaque pourcentage de vaccinés dans notre pays est de 90%. Comment doit-il être interprété ?Les vaccins mettent un terme à l’infection car ils réduisent la propagation du virus mais, en aucun cas, ils ne stérilisent, donc ils n’éliminent pas la possibilité d’infection, ce qu’ils éliminent est la possibilité d’une maladie grave, à la fois dans le premier et le deuxième doses, ainsi que même à la troisième dose. Ce que nous induisons, c’est une réponse immunitaire qui préviendra la maladie, mais pas l’infection et la contagion, et c’est très important que les gens le sachent.Même avec une troisième dose de rappel ?Quant à la troisième dose, sur les quelques données qui existent, car il y a encore très peu de population vaccinée, nous avons, par exemple, celles d’Israël. Dans ce pays, une étude a montré que chez les patients vaccinés ils réduisaient nettement la mortalité. De plus, j’insiste, la montée de l’infection en Espagne, à la troisième dose, n’a pas encore eu le temps de l’analyser. Si on parle d’un cas précis, comme celui qui s’est passé avec les agents de santé à Malaga (qui avaient déjà la troisième dose du vaccin contre le covid) il n’y avait pas le temps pour que ça fasse effet car sinon, je me suis trompé , ils l’avaient mis une semaine auparavant , avec laquelle il n’y avait aucune marge pour qu’il y ait une réponse immunitaire suffisante.Alors, oui, il faut penser que cette troisième dose est efficace.La troisième dose est surtout donnée aux populations qui n’avaient pas bien répondu aux deux précédentes. En fait, la troisième dose est maintenant proposée comme rappel (actuellement elle est administrée au personnel de santé sociale et aux personnes de plus de 60 ans) mais elle a d’abord été utilisée pour compléter la vaccination de groupes tels que les greffés ou les personnes âgées qui n’avaient pas répondu aux deux précédents, ce qui a été fait pour compléter le modèle pour voir s’ils pouvaient répondre. C’est important à retenir.

« Plus nous renforçons la réponse immunitaire, plus nous allons l’appliquer difficilement au virus et la possibilité de dissémination est plus difficile. Que ce soit clair »

En tout cas, revenons à l’augmentation des infections en Espagne. Le fait d’être vacciné nous a-t-il donné une fausse sécurité contre le virus ?Ce que nous voulons, c’est vacciner les gens pour éviter la maladie. L’infection est également quelque peu réduite, mais l’effet sur l’infectiosité n’est pas aussi clair. Avec quoi, nous allons avoir des gens même avec des infections à la troisième dose. Même s’il est vrai que plus on renforce la réponse immunitaire, plus c’est difficile, on va la mettre sur le virus et la possibilité de dissémination est plus difficile. Que ce soit clair. Alors allez-y avec la vaccination.Et ce message est-il celui qui peut ne pas être clair parmi la population ?Les gens pensent : « J’ai été vacciné et je vais retirer mon masque parce que je ne vais pas être contaminé. Non, ce n’est pas comme ça. Nous sommes là pour insister : ne vous faites pas confiance, que le vaccin vous protège de la maladie, mais pas complètement de l’infection. Pour rien. J’insiste : ils réduisent, mais ils n’empêchent pas l’infection. Ce qui l’empêche, c’est d’être avec un masque, de ne pas avoir de contact intime entre non-cohabitants, des espaces avec ventilation… Et c’est le message qu’il faut lancer ce Noël. Les vaccins ne stérilisent pas; c’est-à-dire qu’ils éliminent ou tuent le virus. Dans ce cas, ils ne le font pas. Ce qu’ils font, c’est stimuler la réponse immunitaire. Nous savons qu’ils réduisent la mortalité jusqu’à 40 % de plus que chez les patients non vaccinés, mais en cas d’infection, cet effet n’est pas aussi clair. De plus, lorsque la personne vaccinée est infectée, elle transmet la même charge virale qu’une personne non vaccinée.

« S’il y a aujourd’hui 35 millions de personnes vaccinées en Espagne, si une centaine de ce nombre entrent, ce n’est pas le même effet que si cent des 13 autres millions qui ne sont pas vaccinés entrent »

Avec l’incidence actuelle en Espagne, quelles données faut-il traiter lorsqu’on parle de l’effet de la vaccination ?A l’heure où les personnes sont vaccinées et, lorsqu’elles sont infectées, sont parfois asymptomatiques, il est plus important de gérer les données d’hospitalisation de maladie et d’admission en réanimation que les données d’infectés. Plus le nombre est élevé, plus la pression hospitalière augmente. L’augmentation des infections ne s’accompagne pas toujours d’une augmentation des revenus. Quand on parle du même nombre de détenus immunisés que non immunisés, c’est parce qu’on met mal les données en perspective. Il faut regarder le pourcentage de personnes vaccinées qui entrent, par rapport à celles qui n’ont pas reçu leurs doses. S’il y a aujourd’hui 35 millions de personnes immunisées en Espagne, si une centaine de ce nombre entrent, ce n’est pas le même effet que si cent des 13 autres millions qui ne sont pas immunisés entrent.