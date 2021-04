Les vaccins pour les professionnels du tourisme, la promotion des mariages et la culture rurale pourraient relancer le tourisme au Rajasthan: FICCI

Soulignant la loi et l’ordre comme l’un des domaines les moins discutés en matière de tourisme, le ministre a déclaré que des incidents répugnants avec des touristes étrangers ternissaient l’image de l’État et du pays. (Crédit: Rajasthan Tourism sur Twitter)

Stimulez le tourisme au Rajasthan grâce à diverses mesures! Catégoriser la main-d’œuvre touristique en tant que travailleurs de première ligne et les vacciner en priorité, promouvoir la destination de mariage et donner un coup de fouet à la culture rurale du Rajasthan pourrait contribuer grandement à relancer le tourisme national et international dans l’État, selon des experts qui ont participé à une FICCI en ligne. webinaire avec le ministre d’État au Tourisme du Rajasthan, Govind Singh Dotasra, récemment.

Reconnaissant que l’industrie du tourisme était l’une des plus touchées en raison de la pandémie de coronavirus, la présidente du comité du tourisme de la FICCI, Jyotsana Suri, a exhorté le gouvernement de l’État à explorer la possibilité de vacciner les employés engagés dans l’industrie du tourisme pour relancer l’industrie. Suri a également ajouté que le Rajasthan, qui possède l’une des destinations touristiques les plus recherchées du pays, devrait être le moteur de la relance de l’ensemble du secteur dans le pays.

Le ministre d’État au Tourisme, Govind Singh Dotasra, a souligné à l’occasion que le gouvernement de l’État considérait le tourisme comme l’une de ses priorités les plus cruciales et avait budgété un montant sans précédent de Rs 500 crore pour le secteur cette année. Détaillant la dépense budgétaire, Dotasra a déclaré que sur Rs 500 crore, Rs 200 crore a été alloué pour l’image de marque tandis que Rs 300 crore doit être utilisé pour renforcer l’infrastructure touristique de l’État.

Soulignant la loi et l’ordre comme l’un des domaines les moins discutés en matière de tourisme, le ministre a déclaré que des incidents répugnants avec des touristes étrangers ternissaient l’image de l’État et du pays. Il a ajouté que les touristes étrangers peuvent accéder directement au bureau du district SP si leurs plaintes ne sont pas prises en compte de manière efficace par le poste de police local.

Le président de l’Association des hôtels et restaurants du Rajasthan et de l’Association des voyagistes du Rajasthan, Kuldeep Singh Chandela, qui a également participé au webinaire, a déclaré que bien que le secteur ait obtenu le statut de tourisme en 1989 dans l’État, le secteur du tourisme n’obtenait pas les concessions correspondantes en accès à l’électricité, à l’eau et à d’autres commodités. Exhortant les représentants du gouvernement à effacer les dossiers et les demandes en suspens depuis longtemps, Chandela a déclaré qu’il serait préférable que le gouvernement introduise une culture d’entreprise en accélérant les décisions liées au tourisme. Les experts ont en outre déclaré que l’État émergeait rapidement comme l’une des plus grandes destinations de mariage et que l’État devrait être en mesure de faciliter et de saisir l’opportunité qui se présentait.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.