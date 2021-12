Les vaccins pris l’après-midi produisent plus de niveaux d’anticorps que le matin : étude

Nouvelle recherche : La vaccination administrée l’après-midi produit plus d’anticorps dans le corps que ceux qui ont pris la dose le matin, affirme une récente étude d’observatoire publiée dans le Journal of Biological Rhythms. Les agents de santé ont produit plus de niveaux d’anticorps lorsqu’ils ont reçu des doses de vaccin l’après-midi que ceux qui ont été inoculés le matin, selon l’étude.

Les auteurs de l’étude ont déclaré, qualifiant leurs résultats de preuve de concept, que la façon dont les vaccins réagissent à un corps humain peut également dépendre des rythmes circadiens du receveur. L’horloge circadienne interne de 24 heures du corps régule de nombreux autres aspects de notre corps, tels que la réponse de notre corps aux infections, aux maladies et à la vaccination.

Il est également possible que les symptômes de quelques maladies et l’impact de plusieurs médicaments varient selon l’heure de la journée. Dans l’étude, le Massachusetts General Hospital a cité le cas de ceux qui ont des problèmes pulmonaires ; ces personnes ont une plus grande sévérité des symptômes en plus d’avoir une fonction respiratoire altérée à certains moments. Cette observation des niveaux d’anticorps a été évaluée après que 2 190 travailleurs de la santé au Royaume-Uni ont été vaccinés contre le SRAS-CoV-2. Des échantillons de sang de ces travailleurs de la santé ont été prélevés et se sont révélés asymptomatiques au moment de la campagne de vaccination.

Les chercheurs ont dû sculpter un modèle afin d’étudier l’effet sur les niveaux d’anticorps le jour de la vaccination. Plusieurs autres aspects ont également été pris en compte tels que l’heure de la journée de vaccination, le vaccin de type pf (vaccin à ARNm Pfizer ou vaccin adénoviral AstraZeneca, le sexe, l’âge et le nombre de jours post-vaccination.

Les chercheurs, après avoir étudié l’efficacité des niveaux d’anticorps, ont découvert que les réponses en anticorps étaient généralement plus élevées pour la plupart des personnes ayant reçu le vaccin à ARNm Pfizer chez les femmes et les jeunes. L’effet du temps a également joué un rôle majeur dans la détermination des taux d’anticorps.

