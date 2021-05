Les vaccins sont des produits sensibles, qui maintiennent un système de chaîne du froid robuste de la plus haute importance: Sanjay Jain, Elanpro

En Inde, il y a des endroits si éloignés que même le mode de transport de base n’est pas disponible. Cependant, il est essentiel que les vaccins soient disponibles dans toutes les régions du pays.

L’infrastructure de la chaîne du froid est devenue étonnamment pertinente et critique à l’ère de la pandémie de Covid-19. Avec l’augmentation des cas de COVID dans cette deuxième vague, il est encore plus impératif de s’assurer qu’aucun vaccin n’est gaspillé en raison d’un manque de réfrigération ou d’une mauvaise infrastructure. Aucun pays ne peut se permettre de faire face à un gaspillage ou à une inefficacité de la campagne de vaccination en raison de problèmes logistiques ou de pannes d’électricité liées à leur infrastructure de chaîne du froid. Elanpro, basé à Gurugram, qui est l’un des principaux noms de la réfrigération commerciale, a récemment lancé ses deux variantes de congélateur portable pour vaccins COVID avec système de surveillance basé sur la température. Ces congélateurs portables pour vaccins COVID – un congélateur portable pour vaccins COVID compatible IOT avec une plage de température de 2 ° C à -20 ° C et un congélateur portable pour vaccins COVID maintenant la température uniquement à – 86 ° C, sont équipés de fonctionnalités avancées pour maintenir l’efficacité et l’efficacité du vaccin. La société affirme que les deux produits sont conçus comme une solution permettant aux organismes gouvernementaux d’atteindre le coin le plus éloigné du pays sans attendre le développement de l’infrastructure. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Sanjay Jain, directeur d’Elanpro a parlé des moyens d’assurer la continuité de l’approvisionnement en vaccins, de l’infrastructure de la chaîne du froid et plus encore. Extraits:

Comment l’industrie pharmaceutique indienne assure-t-elle la continuité des approvisionnements et s’efforce-t-elle de garantir que les vaccins parviennent aux populations pendant la pandémie?

L’industrie pharmaceutique indienne, en coordination avec le gouvernement indien, a veillé à ce que les médicaments et les vaccins parviennent aux individus pendant la pandémie et assurent la continuité des approvisionnements. L’industrie pharmaceutique travaille avec un organisme de réglementation pour s’assurer que les médicaments arrivent rapidement sur le marché, sans compromettre les normes de sécurité et ont assuré une chaîne d’approvisionnement stable tout au long de la pandémie. La recherche continue, la fabrication, les opérations de qualité et les stratégies de mise sur le marché les ont aidés à croître de mieux en mieux. Ils ont pris des mesures proactives pendant la pandémie et ont veillé à ce que la fabrication se poursuive sans entrave malgré toutes sortes de défis et, par conséquent, la fabrication ne s’est pas arrêtée un jour.

La pandémie de Covid-19 a amplifié l’importance de l’infrastructure de la chaîne du froid.

Oui. Alors que l’Inde entame la deuxième phase de son déploiement du vaccin Covid-19, l’efficacité de son réseau de chaîne d’approvisionnement et de son infrastructure de chaîne du froid est plus importante que jamais. Les sociétés pharmaceutiques et les gouvernements ont uni leurs forces pour déployer les vaccins. Mais il y a peu de défis à relever prochainement. Certains distributeurs ou détaillants pharmaceutiques des métropoles et des mini métropoles utilisent des réfrigérateurs domestiques conçus pour avoir différentes poches de température, où la température n’est pas uniforme et où un grand espace de congélation n’est pas utilisé. Alors que les vaccins ou les médicaments sensibles à la température nécessitent une constante de 4 ° C.

De plus, en Inde, il y a des endroits si éloignés que même le mode de transport de base n’est pas disponible. Cependant, il est essentiel que les vaccins soient disponibles dans toutes les régions du pays. De nombreuses zones rurales continuent de subir des fluctuations de puissance irrégulières, ce qui rend difficile le fonctionnement des réfrigérateurs dans ces zones. Nous avons mené des recherches et des études approfondies sur les aspects géographiques et nous nous sommes sentis obligés de contribuer à l’amélioration des individus.

Expliquez comment le maintien de l’activité des vaccins et la prévention du gaspillage dû aux brèches causées par les pannes de courant ou le maintien des chaînes du froid pendant le mouvement secondaire est un rôle impératif que jouent les congélateurs portables de vaccins.

Les vaccins sont des produits extrêmement sensibles qui sont censés être stockés à une certaine température selon leurs exigences. Conformément au mandat de l’OMS, la température d’un vaccin ne peut pas être inférieure à 2 degrés ou supérieure à 8 degrés, mais quand il s’agit de -20 ou -70 degrés, cela devient difficile. Le transport secondaire reste un défi majeur, de même une panne de courant peut se produire dans n’importe quelle partie de l’Inde. Le maintien de l’activité du vaccin conformément aux exigences indiennes est important pour éviter son gaspillage. Si une personne est vaccinée et que la température a dépassé sa limite d’intolérance ou a perdu sa puissance, le taux d’efficacité est entravé. Par conséquent, le maintien d’un système de chaîne du froid est une exigence fondamentale et c’est là que les congélateurs portables de vaccins entrent en jeu. Ils peuvent maintenir la bonne température car ils ont des batteries et peuvent être équipés d’un système d’enregistrement de données où vous pouvez suivre la base de données.

Que pensez-vous de la façon dont la campagne de vaccination a permis à tout le monde de prendre conscience de l’importance d’une infrastructure de soins de santé solide?

L’infrastructure des soins de santé est importante et obligatoire. Le gouvernement a réussi à créer de nombreuses infrastructures qui n’existaient pas auparavant. Cependant, les gens comprennent maintenant plus que jamais l’importance de l’infrastructure médicale physique. La campagne de vaccination a sensibilisé tout le monde à l’importance d’une infrastructure solide pour les soins de santé. Le budget de l’Union annoncé le 1er février 2021 comportait une augmentation très nécessaire et très significative du coût des soins de santé, compte tenu des besoins de santé attendus et pour lutter contre la pandémie. En plus du renforcement global de l’infrastructure médicale, on peut s’attendre à une forte impulsion pour la chaîne du froid des vaccins du pays.

Comment les réfrigérateurs recouverts de glace garantissent une faible élévation de la température?

Le réfrigérateur Ice Lined, comme son nom l’indique, possède une banque de produits chimiques spéciale qui garantit que la température en cas de panne de courant peut être maintenue entre 2 et 8 ° C pendant 48 à 100 heures selon les conditions ambiantes. Ces équipements sont également livrés avec des commandes avancées, y compris une alarme basse et haute, ainsi qu’un mécanisme d’enregistrement de données pour surveiller toute violation de température.

Y a-t-il des progrès dans la réfrigération d’autres vaccins en dehors du Covid-19, étant donné que la demande de produits biopharmaceutiques augmente?

En ce qui concerne les réfrigérateurs biotechnologiques, il reste beaucoup de travail à faire. Une gestion précise de la température est l’aspect le plus important et le défi à relever. Par conséquent, nous avons constamment travaillé sur l’innovation, étant donné que l’Inde a ses propres défis uniques. La sensibilisation est l’autre facette sur laquelle nous avons travaillé. Il y a encore un manque de connaissances et de sensibilisation en ce qui concerne l’utilisation des vaccins. Je considère cela comme l’un des aspects clés pour éduquer la fraternité médicale. Les réfrigérateurs domestiques ne sont pas équipés à des fins de stockage médical car à chaque injection, le vaccin nécessite une température de stockage particulière. Outre les vaccins, il existe de nombreux médicaments qui nécessitent une gestion précise de la température, notamment l’insuline, le cancer, le sida et la FIV. Tous ces éléments ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur domestique, car ils n’ont pas de température constante et la température peut varier entre +0 ° C et +16 ° C. dans différents compartiments sans surveillance ni commandes. Je vois également beaucoup de potentiel pour les congélateurs de transport utilisés même pour une livraison régulière de vaccins ainsi que pour des campagnes de vaccination.

Comment Elanpro aide-t-il l’industrie pharmaceutique à lutter contre la pandémie?

Chez Elanpro, nous travaillons sur une base de référence en améliorant l’infrastructure pour mettre à niveau les compétences des gens. Nous leur donnons le bon équipement, nous essayons de leur offrir des produits de qualité et le meilleur service en termes ou après-vente, nous essayons de mettre à disposition un produit de bonne qualité et nous sommes également allés trop loin dans la sensibilisation. Il existe un besoin croissant de solutions de refroidissement thermique pour plusieurs applications médicales critiques qui vont au-delà des vaccins Covid-19. D’un autre côté, on ne s’attend pas à ce que les professionnels de la santé comprennent les aspects de la température, ils ne sont pas conscients qu’un réfrigérateur domestique n’est pas bon pour un usage en laboratoire ou en pharmacie parce qu’ils ne maintiennent pas la température. Nous essayons de créer une prise de conscience en leur donnant un équipement qui a la bonne température et qui est livré avec plusieurs commandes et alarmes, et nous leur fournissons également un système de surveillance de la température très rentable qui n’était initialement pas disponible. Vous pouvez surveiller les données sur le cloud à tout moment à un coût de base.

