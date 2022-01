Les vaches coincées à l’intérieur pour l’hiver ont des lunettes de réalité virtuelle pour avoir l’impression d’être dehors

Les vaches enfermées pour l’hiver sont équipées de lunettes de réalité virtuelle – elles pensent donc qu’elles sont dehors dans un champ d’été.

Et les bovins embobinés semblent être plus heureux et produire plus de lait.

Les clichés de l’expérience ont amusé les cinéphiles sur les réseaux sociaux, où ils ont été comparés à des clichés du classique de science-fiction The Matrix.

Le film montre l’humanité vivant dans une réalité simulée tandis que les machines utilisent leur corps comme source d’énergie.

Keanu Reeves joue le rôle de Neo – on a le choix entre prendre une pilule rouge pour révéler la vérité ou une pilule bleue pour oublier les révélations.

Un fan a écrit : « Vous prenez l’herbe courte, l’histoire se termine, vous vous réveillez dans le pâturage et croyez ce que vous voulez croire. Vous prenez les hautes herbes, vous restez au pays des merveilles et je vous montre jusqu’où va le trou humain. Un autre a ajouté: « Avec les suites The Mootrix Reuddered et The Mootrix Ruminations. »

L’éleveur de bovins Izzet Kocak a essayé les lunettes de réalité virtuelle pour augmenter la production laitière des vaches et a eu des résultats positifs. Agence Anadolu via .

Les casques ont été développés avec des vétérinaires et testés pour la première fois dans une ferme à Moscou. L’éleveur de bovins Izzet Kocak les a maintenant mis sur deux vaches à Aksaray, en Turquie – et The Sun a que les résultats du troupeau ont été bons.

Leur production est passée de 5,8 gallons à 7 gallons par jour.

Izzet, qui jouait auparavant la musique classique de ses 180 animaux, est si heureux qu’il envisage d’acheter dix autres casques.

Il a déclaré: «Ils regardent un pâturage vert et cela leur donne un coup de pouce émotionnel. Ils sont moins stressés.

Le ministère russe de l’Agriculture a déclaré que le système avait été développé sur le principe que les vaches percevaient mieux les nuances de rouge que les nuances de bleu et de vert.

Il a ajouté: « Au cours du premier test, les experts ont enregistré une diminution de l’anxiété. »

Cet article a été initialement publié sur The Sun et a été reproduit ici avec autorisation.