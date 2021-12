Les vagues de chaleur simultanées sont multipliées par sept en trente ans

26/12/2021 à 13:03 CET

JL Ferrer

Le bien-être humain n’est pas seulement menacé par les vagues de chaleur, mais par la conjonction de plusieurs de ces épisodes à la fois, ce qui multiplie les dommages environnementaux, économiques et sociaux. Les scientifiques ont découvert que plusieurs grandes vagues de chaleur, couvrant des zones de la taille de la Mongolie, se sont produites simultanément pendant les saisons chaudes des années 2010 dans tout l’hémisphère nord.

À l’aide de données climatiques de 1979 à 2019, des chercheurs de la Washington State University ont découvert que le nombre de vagues de chaleur se produisant simultanément etn les latitudes moyennes et élevées de l’hémisphère nord étaient sept fois plus élevées dans les années 2010 que dans les années 1980. En moyenne, il y a eu des vagues de chaleur simultanées pendant 143 jours chaque année tout au long des années 2010, c’est-à-dire presque tous les jours des 153 jours des mois chauds, de mai à septembre.

Selon l’étude publiée dans le Journal of Climate, les épisodes de chaleur simultanés ils sont devenus plus chauds et ont occupé une plus grande surface : leur intensité a augmenté de 17% et leur extension géographique a augmenté de 46%.

La sécheresse augmente | Efe

« La coïncidence de plusieurs vagues de chaleur en même temps a souvent des impacts sociaux plus graves qu’un seul événement », a déclaré Cassandra Rogers, chercheuse postdoctorale à la WSU et auteure principale de l’étude dans le Journal of Climate.

Impact sur l’agriculture et le commerce

« Si certaines régions dépendent les unes des autres, par exemple pour l’agriculture ou le commerce, et que les deux sont sous tension en même temps, elles risquent de ne pas être en mesure de répondre aux deux événements », a-t-il ajouté.

Les vagues de chaleur peuvent provoquer des catastrophes, des mauvaises récoltes aux incendies de forêt. Et lorsqu’elles sont concurrentes, elles peuvent multiplier ces menaces, en épuisant la capacité des pays à s’entraider lors de ces crises, comme on l’a vu lors des multiples incendies de forêt aux États-Unis, au Canada et en Australie, liés aux vagues de chaleur. .

Une étude antérieure a également révélé que les vagues de chaleur concomitantes ont entraîné une baisse d’environ 4 % de la production agricole mondiale.

Cette étude a défini les grandes vagues de chaleur comme des événements à haute température d’une durée de trois jours ou plus et couvrant au moins 1,6 million de kilomètres carrés, soit à peu près la taille de la Mongolie ou de l’Iran.

Les vagues de chaleur provoquent des incendies de forêt | Xoán Rey

ERA5 fournit des estimations mondiales complètes des données horaires pour diverses variables climatiques depuis 1979, lorsque les données satellitaires sont devenues disponibles, c’est pourquoi l’étude s’est concentrée sur cette période.

En utilisant ces données d’observation, les chercheurs ont découvert que le principal moteur des vagues de chaleur était l’augmentation générale de la température moyenne mondiale due au changement climatique. Le monde s’est réchauffé de 1 °C au cours du siècle dernier et la majeure partie de cette augmentation, les deux tiers, s’est produite depuis 1975.

Les chercheurs ont également découvert qu’une génération accrue de deux schémas de circulation dans tout l’hémisphère rendait certaines zones plus vulnérables aux vagues de chaleur simultanées, notamment l’est de l’Amérique du Nord, l’Asie de l’Est et du Nord et la Sibérie orientale.

De cette façon, l’étude fournit davantage de preuves de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer le changement climatique, ont déclaré les chercheurs, car l’augmentation continue de la température signifie que le monde doit se préparer à davantage de vagues de chaleur simultanées.

« En tant que société, actuellement nous ne sommes pas adaptés aux types d’événements météorologiques que nous vivons actuellement& rdquor;, a déclaré le co-auteur Deepti Singh, professeur agrégé WSU à l’École de l’environnement.

« Il est important de comprendre comment nous pouvons réduire notre vulnérabilité et adapter nos systèmes pour qu’ils soient plus résistants à ces types d’épisodes de chaleur qui ont des impacts sociaux en cascade », a-t-il conclu.