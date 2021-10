Les valeurs de Sebastian Vettel ne correspondent plus à celles de la Formule 1

Timo Glock a déclaré que les valeurs de Sebastian Vettel ne correspondaient pas à celles de la F1, mais il a gagné le droit d’exprimer ses opinions sur la façon dont le sport peut s’améliorer.

Le quadruple champion du monde s’est fait de plus en plus entendre en public sur la façon dont le monde, et la Formule 1 dans ce cadre, doit aider à lutter contre la crise climatique, et il a lancé et soutenu ses propres initiatives pour aider comme il le peut.

On a demandé à l’ancien pilote de F1 Glock s’il était surpris que Vettel soit resté en Formule 1, compte tenu de son point de vue sur certaines questions, mais l’ancien pilote de Toyota pense que les responsables n’ont pas le droit d’essayer de le censurer.

Ce sentiment de semaine de course. pic.twitter.com/9cvUFXJFif – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 19 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

« Encore une fois: il semble que les valeurs de Sebastian ne correspondent plus à celles de la Formule 1. Je peux imaginer que les créateurs et certains fans n’aiment pas ça », a déclaré Glock à F1-Insider.

« D’un autre côté : que doivent-ils faire ? Lui interdire de se taire ? Certainement pas. Seb a accompli trop de choses pour cela.

Mais maintenant qu’il a signé pour une autre année avec Aston Martin, Glock a réfuté l’hypothèse selon laquelle l’Allemand était devenu trop vieux pour concourir au plus haut niveau – ajoutant que la pression de savoir qu’il quittait Ferrari aurait pu jouer dans son sous-par représentations en 2020.

« Bien sûr, il y a eu une ou deux erreurs dans le passé », a ajouté Glock. Mais ce ne sont que des circonstances extérieures chez Ferrari qui vous rétrécissent, où vous n’êtes plus aussi libre dans votre tête.

« Je suis convaincu que s’il a la bonne voiture, il peut continuer à courir devant. »

Parallèlement à son travail sur le changement climatique, l’Aston Martin a manifesté sa solidarité avec la communauté LGBTQ+ à plusieurs reprises, notamment en portant un t-shirt arc-en-ciel et un masque facial en Hongrie, où une loi controversée est entrée en vigueur quelques semaines auparavant, interdisant la représentation. de l’homosexualité aux moins de 18 ans.

Vettel a récemment demandé comment la Formule 1 devrait équilibrer son besoin d’argent avec la morale qu’elle souhaite dépeindre, tout en avertissant que le sport pourrait « disparaître » s’il ne change pas ses habitudes en matière de durabilité.

Les patrons de la Formule 1 eux-mêmes, cependant, ont récemment déclaré dans une déclaration à la BBC : « Pendant des décennies, la Formule 1 a travaillé dur pour être une force positive partout où elle court, y compris les avantages économiques, sociaux et culturels.

« Des sports comme la Formule 1 sont idéalement placés pour traverser les frontières et les cultures afin de rassembler les pays et les communautés afin de partager la passion et l’excitation d’une compétition et d’une réussite incroyables. »