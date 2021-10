Les valeurs nettes des vraies femmes au foyer du Potomac : qui est le plus riche ?

Les vraies femmes au foyer du Potomac est une franchise emblématique de l’univers Bravo malgré sa première diffusion en 2016. Au cours des cinq dernières années, nous avons rencontré 10 femmes au foyer drôles, talentueuses et louches. Mais ces femmes ne sont pas seulement des femmes au foyer, elles gagnent aussi leur propre argent et la valeur nette des Real Housewives of Potomac est assez impressionnante.

Des apparitions à la télévision, des investissements immobiliers et des entreprises fondatrices, les 10 femmes au foyer n’ont pas de fin à la façon dont elles gagnent leurs millions.

Entre eux, ils ont environ 50 millions de dollars, mais qui est le plus riche ?

Voici les valeurs nettes des Real Housewives of Potomac :

10. Wendy Osefo – 1,5 million de dollars

La femme au foyer avec la plus petite valeur nette est le Dr Wendy Osefo, bien qu’à 1,5 million de dollars, je serais très heureuse.

Comme nous le savons tous, Wendy a quatre diplômes, a été commentatrice politique pour un certain nombre d’émissions de télévision et professeure à l’université John Hopkins.

9. Katie Rost – 3 millions de dollars

Katie Rost était une femme au foyer OG Potomac qui est partie après la première saison avant de revenir plusieurs fois au cours des saisons suivantes.

Au cours de l’émission, Katie a parlé de la richesse de sa famille, qui contribuerait grandement à sa valeur nette.

Katie a travaillé comme mannequin et présentatrice au fil des ans, ce qui aura facilement augmenté sa valeur nette.

8. Robyn Dixon – 3 millions de dollars

Tout au long de Real Housewives of Potomac, nous avons vu les difficultés financières de Robyn, d’abord avec la perte d’argent que son ancien ami a volé, puis en raison de 90 000 $ d’impôts au cours de la saison cinq.

Il est donc agréable d’entendre que sa valeur nette est encore assez décente à 3 millions de dollars. La valeur nette de Robyn provient de sa carrière dans les relations publiques, de son apparition dans Housewives, des maisons qui retournent et de son premier mariage avec Juan, qui aurait eu 6 millions de dollars pour jouer en NBA.

7. Monique Samuels – 4 millions de dollars

Monique n’est plus dans les vraies femmes au foyer du Potomac, mais elle a certainement eu un impact pendant son passage dans la série.

On pense que sa valeur nette de 4 millions de dollars provient de son passage sur Housewives et de son blog Not For Lazy Moms.

Le mari de Monique, Chris, a une valeur nette estimée à 17 millions de dollars, ce qui fait un total de 21 millions de dollars au couple.

6. Gizelle Bryant – 4 millions de dollars

On dit dans la rue que Gizelle a une valeur nette de 4 millions de dollars. La fortune de Gizelle vient de son apparition dans la série et de la marque de maquillage qu’elle a fondée en 2016 appelée Everyhue Beauty.

Gizelle vit actuellement dans une maison de 1,6 million de dollars avec ses trois filles, ce qui ajoute également à sa valeur nette décente.

5. Candiace Dillard – 4,5 millions de dollars

Candiace a eu sa part de controverses sur la série, mais cela ne l’a pas empêchée de gagner une valeur nette impressionnante.

Comme la plupart des téléspectateurs le savent, la valeur nette de Candiace provient de la richesse héritée ainsi que de son rôle dans la série, de sa ligne d’extension de cheveux et de sa carrière de chanteuse actuelle.

4. Mia Thornton – 5 millions de dollars

Mia est la dernière addition à la distribution de Real Housewives et a déjà une valeur nette très impressionnante de 5 millions de dollars.

Elle a gagné des millions en possédant 10 franchises de The Joint Chiropractic et en fondant sa propre entreprise de cosmétiques.

Une partie de la richesse de Mia peut également être créditée à son mari, qui aurait une valeur nette de 100 millions de dollars.

3. Ashley Darby – 5 millions de dollars

Ashley Darby est un membre de la distribution OG qui a traversé BEAUCOUP au cours des six saisons de la série.

On pense que la majorité de sa richesse provient de son mariage avec Michael, qui vaut environ 20 millions de dollars en raison de son activité immobilière.

Ashley aurait également accumulé de l’argent en apparaissant dans l’émission et en étant propriétaire du restaurant Oz avant sa fermeture.

2. Charrisse Jackson-Jordan – 8 millions de dollars

Charrisse a toujours été présent sur Real Housewives of Potomac bien qu’il n’ait été un acteur officiel que pour les deux premières saisons.

Et il s’avère qu’elle est l’une des plus riches à avoir jamais participé à la série avec une valeur nette de 8 millions de dollars.

Comme documenté dans l’émission, Charrisse a principalement été une mère au foyer mais a probablement eu ses millions de dollars de son mariage avec Eddie Jordan.

1. Karen Huger – 10 millions de dollars

Et bien sûr, l’acteur de Real Housewives of Potomac avec la valeur nette la plus élevée est la Grande Dame elle-même Karen Huger.

La fortune de Karen viendra de son mariage avec Ray, PDG de la société de technologie Paradigm.

Karen a également gagné de l’argent grâce aux six saisons de la série et à son impressionnant empire de la beauté.

