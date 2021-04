Les valorisations boursières semblent exagérées; ces secteurs pourraient être frappés par des verrouillages localisés | ENTREVUE

Bien que les marchés boursiers nationaux se soient corrigés de leurs plus hauts historiques, les valorisations boursières semblent toujours être surexploitées compte tenu des perspectives économiques.

Bien que les marchés boursiers nationaux se soient corrigés de leurs plus hauts historiques, les valorisations boursières semblent toujours être surexploitées compte tenu des perspectives économiques, a déclaré Le conseiller en placement Sandip Sabharwal dans une interview avec Surbhi Jain de Financial Express Online. Il a ajouté que les estimations de bénéfices consensuelles sont très élevées et pourraient être difficiles à réaliser. Le vétéran du marché a ajouté que la deuxième vague de covid-19 devrait avoir un impact sur les résultats du trimestre d’avril à juin de divers secteurs alors que les États réexaminent l’imposition de verrouillages. Voici les extraits édités.

Au milieu de la deuxième vague COVID-19, trouvez-vous les évaluations de marché raisonnables? Y a-t-il une possibilité de correction supplémentaire?

Les valorisations boursières semblent exagérées étant donné les perspectives économiques, la dynamique de l’inflation et les attentes de croissance des bénéfices très élevées qui existent aujourd’hui. Les estimations des bénéfices des maisons de courtage sont de 32 à 35% pour l’exercice en cours, ce qui est très difficile à réaliser et même avec ces attentes, les marchés se négocient à 21 fois les bénéfices. L’impact des attentes élevées a été vu la semaine dernière dans les résultats d’Infosys et de TCS qui ont été modérés après les résultats. L’année dernière, les marchés ont été soutenus par des stimuli monétaires et budgétaires sans précédent qui ne se reproduiront probablement pas, d’autant plus que les États-Unis vaccinent très rapidement et que leur économie rebondit rapidement. Le rebond de l’économie chinoise est également fort. En tant que tel, nous pourrions voir l’Inde sous-performer.

Que pensez-vous des bénéfices des entreprises informatiques jusqu’à présent?

Les revenus de la société informatique étaient bons. Cependant, le risque réside dans les bénéfices, car les marges seront probablement sous pression compte tenu des hausses de salaires et du manque de soutien des fluctuations des devises. L’avantage est que les perspectives commerciales restent solides pour les sociétés informatiques et que cela empêchera toute baisse significative des cours des actions.

Pensez-vous que de nouvelles restrictions localisées, y compris les couvre-feux et le verrouillage du week-end pour freiner le COVID, atteindront les résultats du trimestre d’avril à juin?

Les entreprises étaient confrontées à des hausses de prix des matières premières sans précédent avant même les verrouillages et les perspectives de croissance des bénéfices ex du panier des métaux et des matières premières semblaient instables. Les verrouillages localisés sont en quelque sorte un double coup dur où les marges sont sous pression et, en plus de cela, les ventes sont également susceptibles d’être affectées, ce qui réduira le levier opérationnel qui aurait pu se jouer et aidera les entreprises à contourner une partie de la pression sur les marges. L’impact sur les bénéfices d’avril à juin sera probablement réel et significatif, en particulier dans certaines poches telles que les biens de consommation, les automobiles, la vente au détail, etc.

La semaine dernière, les indices IT et Realty ont plongé jusqu’à 6%, qu’est-ce qui pèse sur ces secteurs?

Les valeurs technologiques ont été corrigées simplement parce qu’elles avaient augmenté rapidement et que la plupart des commerçants étaient surachetés sur le secteur. L’immobilier est généralement un bêta élevé et chaque fois qu’il y a une forte correction du marché, ces actions corrigent davantage. Cependant, les perspectives de l’immobilier ne sont pas négatives et le cycle s’est retourné après de nombreuses années et devrait se maintenir.

Quelle serait une stratégie appropriée pour les traders de Nifty Bank?

Les commerçants de Nifty Bank doivent être prudents. Les perspectives du secteur bancaire qui s’amélioraient pourraient être affectées en raison des verrouillages et de l’impact sur les MPME et les prêts aux particuliers. Le tableau du NPA pourrait prendre plus de temps à s’améliorer et cela pourrait être négatif. En plus de cela, l’inflation s’est considérablement accélérée, ce qui est généralement négatif pour les financières.

La roupie indienne devient la monnaie la moins performante d’Asie en seulement deux semaines, où va la roupie?

Les perspectives de l’INR sont désormais davantage orientées vers un cycle de dépréciation, car les écarts de taux d’intérêt entre l’Inde et les États-Unis ne sont pas attractifs compte tenu des perspectives de croissance et d’inflation. Au cas où la reprise économique indienne serait inférieure à celle des autres marchés émergents en raison de la deuxième vague Covid, nous pourrions voir la sous-performance de la roupie se poursuivre.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.