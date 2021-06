Les valorisations du secteur informatique à Wall Street sont désormais raisonnables ; rester optimiste malgré la volatilité

in

Certains noms du secteur informatique ont connu une correction ces dernières semaines, qui aurait pu être due au fait que les investisseurs se sont retirés des gagnants technologiques de l’année dernière. (Photo : REUTERS)

Les valorisations du secteur informatique à Wall Street semblent désormais reculer à des niveaux raisonnables, après être restées élevées au début de 2021, selon Jonathan Curtis Research Analyst, Portfolio Manager, Franklin Equity Group. Dans un récent billet de blog, Jonathan Curtis a déclaré que les valorisations du secteur semblaient désormais plus raisonnables en termes relatifs après la récente période de pression vendeuse. “Nous pensons également que le secteur devrait probablement bénéficier d’une prime d’évaluation par rapport au marché au sens large compte tenu de l’amélioration de la qualité des entreprises dans l’espace – un nombre croissant de sources de revenus récurrents, des bilans solides et de fortes marges globales d’EBITDA – et leurs caractéristiques de croissance”, il ajouta.

La transformation numérique pour aider

Depuis le début de l’année, l’indice S&P 500 IT a grimpé de 8 %. Dans la première quinzaine de mai, l’indice a connu une forte baisse. Jonathan Curtis estime que le secteur des technologies de l’information offre une solide exposition à de solides opportunités séculaires liées au thème de la transformation numérique (DT). Il a ajouté que le thème DT ne faisait que commencer et pourrait également s’avérer un solide gagnant cyclique avec un effet de levier élevé sur la réouverture post-pandémique et l’activité d’investissement dans les infrastructures.

Le thème DT, a ajouté Curtis, consiste à utiliser des logiciels et des données pour mieux comprendre les clients, les processus commerciaux et la technologie afin de transformer radicalement le fonctionnement des entreprises. « Nous pensons que DT représente une opportunité de plusieurs milliards de dollars qui n’en est qu’à ses débuts. Alors que la pandémie a mis en lumière notre thèse, nous ne pensons pas que cette opportunité soit terminée », a-t-il déclaré. Les entreprises informatiques du monde entier ont été témoins d’une forte demande de numérisation tout au long de la pandémie. Jonathan Curtis a déclaré que cette tendance se poursuivra à mesure que les entreprises progresseront ou évolueront dans leur parcours numérique.

La technologie est désormais une zone de croissance à la fois séculaire et cyclique

Certains noms du secteur informatique ont connu une correction ces dernières semaines, qui pourrait avoir été menée par des investisseurs qui se sont détournés des lauréats technologiques de l’année dernière et qui devraient bénéficier de l’augmentation des dépenses d’infrastructure, selon Jonathan Curtis. Il ajoute que la technologie a maintenant assumé le rôle de zone de croissance à la fois séculaire et cyclique. « Une croissance séculaire soutenue par la tendance à long terme de la transformation numérique, mais du côté cyclique, les entreprises et les consommateurs dépensent davantage en technologie lorsque leurs perspectives s’améliorent. »

Selon Jonathan Curtis, les logiciels d’application, les semi-conducteurs et les logiciels système sont des domaines du marché qui contiennent de nombreuses entreprises de qualité qui ont des opportunités de croissance séculaires liées à la transformation numérique.

