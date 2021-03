Les vampires les plus incroyablement dangereux de tous les temps ⋆ .

]]>]]>

Marvelous présente les vampires les plus dangereux de tous les temps….

Au cours des nombreuses décennies qu’ils ont existé dans la culture pop, les vampires ont été représentés dans un assortiment de formes et de tailles. Peu importe l’incarnation (oui, même crépuscule), ce sont de violents suceurs de sang qui rendent la vie difficile aux humains ordinaires.

Mais qui est le plus effrayant des plus effrayants? Qui devrions-nous craindre le plus par rapport à rire en tant que délinquant juvénile? De Dracula à ses nombreuses inspirations, voici 13 des vampires les plus incroyablement dangereux de tous les temps grâce à Marvelous Videos …

Red Stewart

