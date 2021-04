Les vandales ont laissé la tête de porc à la maison de Barry Brodd: Police ⋆ .

Barry Brodd, un ancien policier qui a témoigné en tant que témoin expert du recours à la force dans le procès pour meurtre d’un policier congédié de Minneapolis Derek Chauvin, a apparemment été ciblé pour vandalisme tôt samedi, mais les suspects se sont trompés de maison, disent les flics de Santa Rosa, en Californie.

Les autorités disent qu’il n’y habite plus, et ce n’est plus le cas depuis des années. Il ne vit même plus en Californie. Au lieu de cela, un autre résident a trouvé leur maison maculée de ce qui semblait être du sang animal. Il y avait une tête de cochon près du porche.

Les officiers pensent que Brodd était la cible sur la base de son récent témoignage à l’appui de la défense de Chauvin dans la mort de George Floyd. Il a déclaré mardi qu’il avait trouvé que l’accusé avait suivi une formation et était objectivement raisonnable.

#DerekChauvinTrial – Barry Brodd, expert en matière d’utilisation de la force par la défense, prend la parole. Brodd a également témoigné dans le procès de flic de Chicago de Jason Van Dyke. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/t0r9bLVugM – Cathy Russon (@cathyrusson) 13 avril 2021

#DerekChauvinTrial – Beaucoup se souviennent peut-être de la démonstration de Barry Brodd lors du procès Jason Van Dyke. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/oGCrroWFuW – Cathy Russon (@cathyrusson) 13 avril 2021

Chef de la police de Santa Rosa Rainer Navarro a éloigné son département de cette prise, affirmant que Brodd n’avait plus travaillé pour eux depuis 2004.

«Ses commentaires ne reflètent pas les valeurs et les croyances du département de police de Santa Rosa», a-t-il écrit dans un communiqué le même jour.

L’État dit que l’accusé a tué Floyd en s’agenouillant sur le cou de la victime alors que l’homme était couché et menotté. La défense affirme que la victime est décédée des suites de problèmes de santé et de drogue. Chef de la police de Minneapolis Medaria Arradondo a témoigné que les actions de Chauvin enfreignaient la politique, cependant. Le lieutenant Richard Zimmerman, un détective vétéran des homicides pour le département, a déclaré que le fait de s’agenouiller constituait une force mortelle. Des témoins experts de l’État ont minimisé le rôle possible de la santé antérieure de Floyd et ont souligné la retenue policière.

Quant à l’incident de vandalisme, les flics affirment que les suspects ne se sont pas arrêtés à la résidence. Ils ont rapidement éclaboussé une grande statue de main devant le centre commercial Santa Rosa Plaza avec ce qui est soupçonné d’être du sang animal, ont déclaré des agents. Ils y ont laissé une pancarte avec l’image d’un cochon et les mots «Oink oink».

L’enquête est en cours. Les suspects ont été décrits comme vêtus de noir. La police a déclaré que toute personne disposant d’informations atteignait la ligne de renseignements à l’adresse www.srcity.org/CrimeTips.

