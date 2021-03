LES VARIANTES COVIDES SIGNIFIENT « TOUS LES PARI SONT OFF » ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan:

La classe dirigeante a maintenant dit à ses marionnettes des médias grand public d’alerter le public que «tous les paris sont ouverts» dans la quête d’un retour à la normale. Les gens, en grand nombre, reviennent simplement à la vie telle qu’elle était avant l’escroquerie, et les dirigeants ne peuvent tout simplement pas avoir cela.

Ils ont désespérément besoin de nous paniqués et effrayés les uns des autres pour tenter de contrôler autant que possible nos vies pendant que nous vivons sur cette planète esclave. Cependant, de nombreux «experts», tous payés par les dirigeants, réaffirment que Covid-19 est loin d’être terminé. Tous les paris sont ouverts et comme nous le savons, ils manipuleront toutes les statistiques nécessaires pour nous empêcher de découvrir leurs mensonges.

Les mensonges continuent: les personnes qui se sont remises du COVID il y a 19 mois sont qualifiées de «décès COVID»

Résultats de l’étude: CDC a gonflé le nombre de COVID de 1600%

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a déclaré jeudi dans l’émission «Today» que les États-Unis «voyaient encore environ 1 000 décès par jour», ce qui, selon elle, était beaucoup trop. Cela signifie que lorsqu’ils décideront de sortir les chaînes supplémentaires, ils diront que c’est «de notre faute», ils nous asservissent. Parce que nous voulons juste être libres.

La seule bonne nouvelle, c’est que de plus en plus de gens voient à travers la façade et les mensonges chaque jour. De plus en plus se réveillent sur la planète esclave sur laquelle nous vivons et beaucoup n’accepteront plus cela comme «normal». Alors peut-être que les choses ne reviendront jamais à la normale, mais j’espère qu’elles évolueront vers la liberté et la souveraineté sur le contrôle et l’esclavage.

Walensky dit également qu’il y a déjà des signes précoces que les vaccinations faussement étiquetées fonctionnent, citant la baisse des taux de mortalité chez les personnes de plus de 65 ans. Pourtant, la peur continue sur les variantes plus infectieuses de Covid-19 circule, a-t-elle averti. Nous savons ce que cela signifie; finalement, ils tenteront un autre verrouillage. Pour être honnête, je suis un peu surpris que cela ne se soit pas déjà produit.

Certains États enregistrant des augmentations d’au moins 10% des cas moyens hebdomadaires, selon les données de l’Université Johns Hopkins, des variantes telles que B.1.1.7 peuvent entraîner un risque d’exposition plus élevé et une stagnation potentielle de la lutte contre Covid-19.

«Cela nous dit que lorsque nous avons une variante plus contagieuse, tous les paris sont ouverts, car cela signifie que les activités que nous pensions être à faible risque vont maintenant être plus risquées», a déclaré l’analyste médicale de CNN, le Dr Leana Wen, à Anderson Cooper de CNN. Jeudi. Les variantes compliquent également les traitements, car l’utilisation de certains traitements par anticorps monoclonaux pour traiter Covid-19 a été interrompue en raison d’une efficacité réduite. –CNN

Prêt pour la bonne nouvelle? Ils vont avoir du mal à convaincre la population de prendre volontiers ce coup:

«Pour que nous puissions bénéficier de l’immunité collective, même à ce rythme, cela va probablement encore prendre environ cinq mois, en supposant que nous puissions convaincre pleinement 70% de la population de prendre la photo, » Le Dr Jonathan Reiner, analyste médical de CNN, a déclaré jeudi à Erin Burnett de CNN.

Et que se passe-t-il si moins de 70% prennent cette photo? Eh bien, ils continueront à nous traiter comme des esclaves. Que se passe-t-il si plus de 70% prennent cette photo? Ils continueront à nous traiter comme des esclaves. Le résultat est le même. C’est notre perception qui doit changer. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Nous n’en avons pas besoin.

Après avoir lavé le cerveau des gens pendant des décennies, les HSH et les gouvernements perdent le contrôle des gens

Si jamais nous nous attendons à cesser d’être traités comme des esclaves, nous ferions mieux d’arrêter d’agir comme des esclaves. Il est bien plus que temps de se réveiller à ce qui se passe. Ce n’est ni un secret ni une «conspiration». C’est là-bas à l’air libre. Ils veulent une grande réinitialisation, qui laisse une société à deux vitesses. La poignée au sommet, et les masses, la classe des esclaves en bas.

Les médias traditionnels ont continué à nous alerter sur toutes les choses que nous devrions craindre et être divisées. Cela signifie que nous devons faire le contraire. Nous devons nous unir, nous entraider et éliminer ensemble la dernière forme d’esclavage de cette planète. Le gouvernement est l’esclavage. Ils l’ont prouvé et au cours de l’année écoulée, les preuves sont devenues plus réelles.

