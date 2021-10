Les variantes de couleur de Google Pixel 6 sont superbes dans cet ensemble de nouveaux rendus

Les options de couleur de Google pour les prochains Pixel 6 et 6 Pro ne sont pas nouvelles à ce stade, car la société nous en a montré un aperçu en août. Maintenant, un nouvel ensemble de rendus pour la série Pixel 6 est apparu en ligne, aux côtés des noms correspondants de chaque variante de couleur.

Avec l’aimable autorisation de @evleaks, les nouveaux rendus révèlent le nom des modèles standard de Pixel 6 : Seaform Green et Stormy Black. De plus, les teintes Cloudy White et Stormy Black seraient utilisées sur les variantes du Pixel 6 Pro. Vous pouvez vous régaler les yeux sur l’ensemble de rendus ci-dessous :

Les images ont fait surface peu de temps après qu’un autre leaker, M. Brandon Lee, se soit rendu sur Twitter pour partager ce qu’il prétendait être les noms de couleur officiels de l’appareil. Comme d’habitude, la nomenclature reste toujours aussi sophistiquée.

Selon le leaker, le Pixel 6 sera disponible en Kinda Coral, Sorta Seafoam et Stormy Black. D’autre part, le modèle Pro sera disponible en Sorta Sunny, Cloudy White et Stormy Black.

Google utilisait auparavant « sorta » dans sa stratégie de nommage Pixel avec le Pixel 5, qui était disponible dans Sorta Sage et Just Black. Les noms pittoresques semblent rester pour la série Pixel 6.

Alors que @evleaks n’a pas réussi à révéler les noms de ce qui ressemble aux coloris orange et or des téléphones sur la base des révélations précédentes de Google, il est évident qu’ils correspondent aux variantes Kinda Coral et Sorta Sunny. Nous le saurons avec certitude le 19 octobre lorsque Google dévoilera officiellement sa réponse aux meilleurs téléphones Android.