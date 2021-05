Les variantes du COVID-19 montent en flèche en Floride quelques semaines après les vacances de printemps bondées ⋆ .

Le secteur de la restauration est en plein essor en Floride, soutenu par «une énorme pause de printemps et un afflux de touristes», rapporte le Washington Post comme prélude à une autre histoire sur la façon dont les Américains ne font toujours pas la queue pour occuper les pires emplois en Amérique, même si le restaurant les propriétaires préféreraient vraiment qu’ils le fassent. Mais quelque chose d’autre est également en plein essor en Floride, en raison de cette même «énorme» semaine de relâche: la pandémie COVID-19.

La Floride n’abrite pas seulement une explosion de nouveaux cas de pandémie dans les semaines qui suivent les vacances de printemps, mais compte désormais «les cas de COVID-19 les plus variés du pays», rapporte ABC News. Près de 12000 cas de COVID-19 testés impliquaient des variantes, principalement des variétés britanniques et brésiliennes, alors que l’indifférence persistante du gouvernement de Floride envers les mesures de sécurité contre la pandémie transforme l’État en un ragoût printanier de variantes, les experts de la santé craignent d’affaiblir la protection vaccinale et de relancer la pandémie américaine. dans un autre round encore plus meurtrier.

Cependant, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déjà proclamé la levée de toutes les restrictions locales de sécurité en cas de pandémie. Si les Floridiens veulent se protéger de cette nouvelle vague de cas de variantes, ils sont seuls. DeSantis a depuis longtemps l’œil sur des fonctions encore plus élevées, et gagner des fonctions plus élevées dans le Parti républicain Trumpifié signifie déclarer la victoire haut et fort, même en sapant les efforts des responsables de la santé pour mener à bien cette victoire.

Pour répéter encore une fois, il est extrêmement dangereux de permettre à la pandémie de durer suffisamment longtemps pour produire des variantes génétiques du virus. Plus il y a de virus, plus les mutations génétiques du virus deviendront courantes; plus il y a de mutations, moins il est probable que les vaccins actuels, ou tout autre vaccin, puissent produire des anticorps. Les mutations peuvent se propager plus rapidement que le virus d’origine, comme cela semble être le cas avec la mutation B.1.1.7, ou peuvent muter en souches non plus contagieuses mais bien plus mortelles. Chaque mois qui passe pendant lequel la pandémie n’est pas contenue produit de nouvelles variantes. Il n’en faut qu’un pour nous ramener au jour zéro – ou pire.

En Floride, les souches brésiliennes et britanniques prédominent, mais celles-ci et d’autres devraient s’accélérer davantage maintenant que les mesures de pandémie locales ont été arrêtées par l’État. Il est peu probable que DeSantis, qui s’est allié à la pandémie depuis ses débuts, réagisse à la poussée post-relâche en annulant les «réouvertures» des entreprises.

En attendant, que peut faire un Floridien? Faites-vous vacciner dès que possible; continuez à porter un masque à l’intérieur, même si vous êtes vacciné; pratiquer la distanciation sociale même si aucun ordre public ne l’exige. Nous ne savons pas avec certitude que tous les vaccins actuels empêchent la propagation de toutes les variantes, mais ils semblent efficaces contre les variantes actuellement en circulation. Atteindre l’immunité des troupeaux devient de plus en plus difficile à mesure que les États autorisent les événements pandémiques-o-rama et que les types anti-scientifiques exigent furieusement que les précautions de sécurité ne soient pas suivies parce que les libertés, mais il n’y a aucune raison de faire partie de cette petite expérience alarmante. C’est trop demander aux gouverneurs républicains de prendre les décisions impopulaires qui pourraient protéger leurs propres résidents, nous ne prendrons donc pas la peine de demander.

Au lieu de cela, Ron DeSantis et d’autres gouverneurs ambitieux pourraient être influencés par un nouvel objectif de niveau inférieur: s’efforcer, au moins, de ne pas gérer votre État de manière si incompétente qu’une variante COVID-19 nouvellement apparue porte le nom de votre ineptie. Avoir le rapport de nouvelles nationales que la «variante DeSantis» est en train de déferler à travers l’Amérique, dans un futur bulletin de nouvelles hypothétique, serait tout à fait le test de la théorie selon laquelle toute publicité est une bonne publicité. Quelqu’un pourrait-il vraiment se présenter à la présidence en jurant d’arrêter un virus portant son nom?

