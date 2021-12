Les variations de l’orbite terrestre marquent l’évolution biologique de la planète

06/12/2021 à 12h30 CET

Des scientifiques du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS) ont découvert que lorsque l’orbite de la Terre est plus circulaire, les régions équatoriales présentent peu de variations saisonnières et les espèces non spécialisées dominent tous les océans. Au lieu de cela, comme le excentricité orbitale et des saisons plus prononcées apparaissent près de l’équateur, les espèces se diversifient et influencent le cycle du carbone et la détermination de la chimie des océans.

En principe, il faut garder à l’esprit que la Terre décrit annuellement autour du Soleil une chemin elliptique appelé orbite. L’orbite de la Terre a un périmètre de 940 millions de kilomètres, tandis que la planète se déplace dans l’espace à une vitesse moyenne de 107 227 kilomètres par heure.

La orbite terrestre Il n’est pas parfaitement circulaire, mais décrit plutôt une ellipse de grande excentricité. Cependant, la variation maximale de la distance au centre qui marque l’orbite terrestre est de 1,39% : cela signifie que sur une échelle imaginaire de 10 centimètres la distance entre les axes les plus longs et les plus courts atteindrait un maximum de 0,14 millimètre, une différence imperceptible à l’oeil humain.

Les minuscules algues qui révèlent l’impact de l’orbite terrestre

Bien que les changements orbitaux ne soient pas aussi prononcés de notre point de vue, ils semblent marquer de fortes variations dans la dynamique planétaire. Selon un communiqué de presse, l’étude d’une variété de algues microscopiques appelés coccolithophores semble indiquer que des changements dans l’orbite terrestre pourraient avoir un impact direct sur l’évolution biologique de la Terre.

Comme l’indiquent des chercheurs français dans une nouvelle étude publiée récemment dans la revue Nature, alors que le rôle de Les variations orbitales de la Terre Dans la conduite des cycles climatiques mondiaux, son effet sur l’évolution biologique est inconnu jusqu’à présent.

Afin de déterminer cette influence possible, les scientifiques se sont concentrés sur la coccolithophores, une partie vitale du plancton : ces minuscules algues forment de petites plaques de calcaire, appelées coccolithes, autour de leurs cellules individuelles. La configuration et les dimensions des coccolithes varient selon les espèces.

À la fin de leur cycle de vie, les coccolithophores s’enfoncent dans les profondeurs de l’océan et les coccolithes s’accumulent dans les sédiments : ces éléments enregistrent fidèlement l’évolution détaillée de ces organismes au cours des temps géologiques, fournissant de précieuses informations aux chercheurs. Maintenant, ils semblent indiquer le rôle crucial des changements de l’orbite de la Terre dans le biodiversité planétaire.

Orbite terrestre et biodiversité

Les spécialistes ont réussi à vérifier qu’au cours des 2,8 millions d’années, l’évolution morphologique des coccolithophores a été forcée par la Excentricité orbitale de la Terre, avec des rythmes de l’ordre de 100 000 ans à 405 000 ans, dans des périodes différentes de celles marquées par les cycles climatiques mondiaux contemporains.

La diversité des espèces de coccolithophores augmente nettement lorsque l’orbite terrestre est plus excentrique, en raison d’une plus nette variation entre les saisons dans le régions équatoriales. L’inverse se produit lorsque l’orbite de la Terre est plus circulaire et régulière : les saisons ont tendance à être plus homogènes au niveau climatique dans les zones proches de l’équateur et la biodiversité diminue.

D’autre part, l’impact de orbite terrestre et l’évolution biologique de ces microalgues aurait pu rythmer les climats anciens, déterminant des variations climatiques abruptes jusqu’alors inexplicables.

Les coccolithophores étant responsables de la moitié du calcaire produit dans les océans, ils jouent un rôle crucial dans le cycle du carbone et dans les caractéristiques de la chimie des océans. Selon les chercheurs, en l’absence de glace l’évolution biologique de ces microalgues aurait pu marquer le rythme des climats et déterminé ses variations.

photo: les coccolithophores, une composante importante du plancton, ont évolué au rythme de l’excentricité orbitale de la Terre. Crédit : Luc BEAUFORT / CNRS / CEREGE.