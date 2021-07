Les variations orbitales ont favorisé une vie complexe sur Terre

07/08/2021 à 12:42 CEST

Un groupe de chercheurs de l’Université de Southampton soutient dans une nouvelle étude que les variations orbitales de la Terre pourraient avoir facilité l’émergence d’une vie complexe sur notre planète. Le phénomène a été enregistré dans le cadre de l’intense glaciation qui a été enregistrée sur Terre pendant plus de 50 millions d’années, l’événement climatique le plus agressif qu’ait connu la planète.

Les chercheurs ont conclu que les changements dans l’orbite terrestre provoquaient des variations climatiques qui rendaient possible la réduction des calottes glaciaires, qui isolaient complètement les océans de l’atmosphère. Ces « périodes de boom » qui ont eu lieu à certains moments de la période glaciaire auraient permis à la développement de la diversité biologique qui caractérise notre planète.

Superglaciation

Le cycle connu sous le nom de « Snowball Earth » ou « Snowball Earth » est un superglaciation qui, selon différentes théories, se serait produite dans la période cryogénique, il y a environ 650 millions d’années. Durant cette période, les variations orbitales indiquées par la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Nature Communications, auraient été enregistrées.

Cela aurait été une succession de glaciations qui se sont enchaînées tout au long plus de 50 millions d’années, et que, selon les défenseurs de cette hypothèse, expliquerait les dépôts sédimentaires généralement considérés comme d’origine glaciaire trouvés dans les régions tropicales ou la preuve d’anciennes montagnes glaciaires, ainsi que d’autres caractéristiques énigmatiques dans les archives géologiques. Cela aurait été l’événement climatique le plus extrême que la Terre ait connu jusqu’à présent.

Selon un communiqué, des spécialistes ont découvert que dans le cadre de la superglaciation, cycles courts de conditions météorologiques plus favorables, dans laquelle auraient été données les conditions d’émergence d’une vie complexe sur Terre. Dans ces brefs moments de calme, émergeant entre les calottes glaciaires qui empêchaient la communication entre la surface terrestre et l’atmosphère, les premières manifestations de la diversité biologique qui enrichit aujourd’hui la Terre seraient nées.

Variations orbitales et vie complexe

Mais quelles étaient les causes de ces moments de temps plus doux ? Les spécialistes britanniques pensent qu’ils proviennent de variations orbitales. Ils font référence aux soi-disant « cycles de Milankovi & cacute », qui décrivent les effets conjoints que les changements dans les mouvements de la Terre ont sur le climat au cours de milliers d’années.

Concrètement, la rotation de la Terre autour de son axe et sa translation autour du Soleil évoluent dans le temps, en fonction de l’influence d’autres corps astronomiques présents dans le Système solaire. L’orbite de la Terre oscille d’un modèle presque circulaire à un modèle presque elliptique ou ovale : lorsque l’orbite est plus longue, il y a plus de distance entre la Terre et le Soleil.

Par conséquent, l’impact du rayonnement solaire change à différents moments de l’année. Des situations anormales, comme une grande inclinaison de la planète, provoquent des saisons plus extrêmes au niveau climatique.

Oasis de vie

Des analyses réalisées sur des roches glaciaires formées il y a environ 700 millions d’années en Australie-Méridionale ont permis aux chercheurs de vérifier que les calottes glaciaires s’étendaient jusqu’à l’équateur à cette époque, puisqu’à cette époque l’Australie était beaucoup plus proche de ce point géographique. Selon les scientifiques, cela fournit des preuves convaincantes que la Terre était absolument recouverte d’une couche de glace.

Les scientifiques ont conclu que les changements dans l’orbite de la Terre ont permis aux calottes glaciaires susmentionnées de monter et de descendre, permettant aux régions sans glace de se développer périodiquement pendant la superglaciation. Ces « oasis » auraient permis au naissance d’une vie complexe que possède aujourd’hui notre planète.

Référence

Forçage orbital des calottes glaciaires lors d’une boule de neige terrestre. Mitchell, IA, Gernon, TM, Cox, GM et al. Nature Communications (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41467-021-24439-4

Photo : Julius Silver sur Pixabay.

