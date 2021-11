Les vautours tournent autour de la cible de Man Utd alors que le Real est sur le point de se déplacer pour l’as de Leicester

Un rapport en Espagne affirme que le Real Madrid est sur le point de raffermir son intérêt de longue date pour la star de Leicester City, Wilfred Ndidi, et pourrait faire un pas dans la fenêtre de transfert de janvier.

Ndidi, 24 ans, est avec les Foxes depuis janvier 2017, date à laquelle ils ont payé 17 millions de livres sterling à Genk pour ses services. Le milieu de terrain a joué un rôle essentiel dans le succès du club, ancrant le milieu de terrain sur 153 matchs de Premier League. L’international nigérian a disputé 186 sorties toutes compétitions confondues, marquant neuf fois pour les East Midlanders.

Mais sa fonction principale est de perturber les attaques de l’opposition et de fournir un écran à l’arrière-garde de Leicester. Il le fait exceptionnellement bien et un certain nombre de clubs de haut niveau en ont pris note.

Manchester United était lié en mai dernier mais les deux On pensait aussi que le Real et le Paris Saint-Germain étaient enthousiastes. Et maintenant, Fichajes rapporte que Los Blancos pourraient chercher à conclure un accord au cours de la nouvelle année.

C’est parce que le manager Carlo Ancelotti a perdu confiance en Casemiro. Le joueur de 29 ans fait un travail similaire à Ndidi pour les géants espagnols et a fait 301 apparitions dans toutes les compétitions.

L’international brésilien est dans les livres du Real depuis l’été 2013, après avoir bénéficié d’un prêt avant de signer des mandats permanents. Il a effectué 10 départs sur 11 sorties en Liga mais ne performe pas au niveau attendu.

Le Real a tout de même réussi à obtenir des résultats décents et à occuper la deuxième place du classement – ​​un point derrière la Real Sociedad, leader du classement. Mais ses jours au Bernabeu pourraient être comptés si le rapport s’avère vrai.

On prétend qu’Ancelotti estime qu’il n’est plus en mesure d’appliquer la pression nécessaire sur les adversaires au milieu de terrain. Il veut une mise à niveau et Ndidi semble parfait.

Man Utd exhorté à signer Ndidi

Les principaux rivaux du Real pour signer l’Africain semblent être les Diables rouges. Malgré une pléthore de talents offensifs dans les rangs, Ole Gunnar Solskjaer ne trouve pas le bon équilibre.

Les géants d’Old Trafford sont en mauvaise forme et la pression monte. L’ancienne star de United, Luke Chadwick a récemment suggéré qu’ils devraient déménager pour Ndidi.

« Ndidi est un peu une lumière brillante à Leicester », a-t-il déclaré. «Il fait très bien ce travail de milieu de terrain défensif, couvre beaucoup de terrain, utilise le ballon très efficacement. Il n’est pas si spectaculaire dans son style mais c’est un bon passeur avec le ballon.

Et le joueur de 40 ans pense que l’as né à Lagos pourrait suivre l’exemple de quelques-unes de ses anciennes stars de Leicester.

« Ndidi fait certainement l’affaire et je suis sûr que si les finances sont là, il serait une cible », a-t-il ajouté. « Leicester est plus une équipe de vente, car nous avons vu des gens comme Kante et Mahrez qui sont allés dans de plus grands clubs. »

