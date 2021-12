Les Vaxx Ultimatums de Biden laissent des patients mourir dans des hôpitaux en sous-effectif

Après qu’un juge fédéral a temporairement suspendu lundi les exigences en matière de vaccins de l’administration Biden pour les établissements de santé financés par le gouvernement fédéral dans au moins 10 États, les hôpitaux de l’Alaska, de l’Arkansas, de l’Iowa, du Kansas, du Missouri, du Nebraska, du New Hampshire, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et Il est effectivement interdit au Wyoming de se débarrasser des travailleurs essentiels qui n’ont pas encore reçu le vaccin COVID-19.

Cependant, de nombreux hôpitaux dans d’autres États saignent des travailleurs de la santé dont on a désespérément besoin simplement en raison de leur statut vaccinal.

« L’échelle est clairement en faveur des établissements de santé fonctionnant avec des employés, du personnel, des stagiaires, des étudiants, des bénévoles et des sous-traitants non vaccinés, plutôt que l’impact rapide et irrémédiable de l’obligation pour les établissements de santé de choisir entre deux choix indésirables : fournir des soins de qualité inférieure ou fournir pas de soins de santé du tout », a écrit le juge de district américain Matthew Schelp.

Schelp a raison ; Alors que les systèmes de santé des 10 États susmentionnés sont mieux protégés pour garder leur personnel non vacciné à bord pour aider et traiter les patients, les hôpitaux, en particulier les zones rurales, dans d’autres États ont du mal à maintenir les gens en vie en raison d’un manque de personnel directement lié au tir de COVID-19 mandats.

« L’implication de cela pour les hôpitaux ruraux, en particulier, est la suivante : comment allons-nous continuer à accoucher si nous n’avons pas d’infirmières pour l’unité OB ? Comment allons-nous continuer à prendre en charge les traumatismes si nous n’avons pas d’infirmières, d’inhalothérapeutes et de techniciens de laboratoire aux urgences ? » John Henderson, président et chef de la direction de l’Organisation des hôpitaux ruraux et communautaires du Texas, a déclaré à KENS5.

Avec un accès déjà limité à des professionnels spécialisés, de longs trajets vers d’autres centres de santé et une chaîne d’approvisionnement médicale entravée par des trajets longs et parfois ardus, les hôpitaux ruraux ont déjà du mal à faire face au moment médical quand il vient. L’insistance de l’administration Biden sur le fait que chaque travailleur médical, dont beaucoup ont risqué leur propre santé et a travaillé de longues heures pour travailler au plus fort de la pandémie avant qu’un vaccin ne soit disponible, doit se faire vacciner pour continuer à servir est en train de dévaster leurs communautés.

Les hôpitaux ruraux dépendent fortement du financement fédéral pour fournir des services de base aux personnes qui vivent loin des centres médicaux urbains, donc refuser de se conformer aux mandats fédéraux dans le but de conserver les membres clés du personnel signifie qu’ils pourraient risquer de perdre l’argent qui alimente l’ensemble de leurs systèmes. D’un autre côté, se conformer aux exigences fédérales en matière de vaccins et risquer des amendes d’États tels que le Texas, où les gouverneurs républicains ont pris des mesures pour empêcher les mandats de vaccination, signifie perdre des médecins, des spécialistes, des chirurgiens, des infirmières et d’autres membres du personnel essentiels qui pourraient autrement aider à garder malades vivants.

« Ce mandat a essentiellement le potentiel de porter un coup fatal à notre infrastructure et à l’organisation pour laquelle nous avons travaillé dur pour surmonter, la tourmente du COVID », a déclaré le Dr Melanie Richburg, PDG du Lynn County Hospital District à Tahoka, Texas. « Du point de vue de la dotation, ce sera difficile à surmonter. Si nous avons une autre poussée, aurons-nous encore assez de personnes ici pour pouvoir prendre soin des personnes malades dans nos communautés ? »

En septembre, le système de santé du comté de Lewis à New York a suspendu les soins dans sa maternité après que plus d’une douzaine de membres du personnel de l’unité n’avaient pas reçu le vaccin COVID-19.

« Nous ne sommes pas en mesure de doter le service en toute sécurité après le 24 septembre. Le nombre de démissions reçues ne nous laisse d’autre choix que de suspendre l’accouchement à l’hôpital général du comté de Lewis », a déclaré le PDG Gerald R. Cayer à NNY360. « J’espère que le ministère (de l’État) de la Santé travaillera avec nous pour suspendre le service plutôt que de fermer le service de maternité. »

Même certaines villes comme Milwaukee subissent les conséquences de la perte de nombreux employés clés qui ne se souciaient pas d’être médicalement contraints à recevoir le jab. La semaine dernière, le Children’s Wisconsin Milwaukee Hospital s’est empressé de trouver des infirmières et d’autres membres du personnel pour s’occuper de 18 enfants blessés qui ne représentaient qu’une fraction des dizaines de personnes fauchées lorsque le criminel Darrell Brooks aurait labouré un SUV rouge sur le parcours du défilé de Noël.

« C’était un cauchemar », a déclaré une infirmière au contributeur fédéraliste Dan O’Donnell. « Nous n’avons tout simplement pas assez de monde et [supervisors] appelaient frénétiquement tous ceux qu’ils pouvaient, mais ce n’était pas suffisant. Nous prenons soin de tout le monde du mieux que nous pouvons, mais c’est difficile.

Dans une annonce sourde la semaine dernière, l’administration Biden a ignoré les inévitables interruptions de service causées par les mandats de vaccination pour révéler qu’elle investira 1,5 milliard de dollars dans les hôpitaux desservant les zones rurales.

« La pandémie de Covid-19 a mis à nu les innombrables inégalités en jeu aux États-Unis, et au sein de leurs systèmes de santé en particulier. Les personnes de couleur ont été particulièrement touchées, tout comme celles des communautés rurales », a rapporté Forbes.

Cependant, ce n’est pas la pandémie elle-même qui a le plus nui aux communautés rurales. C’est la réponse du gouvernement fédéral à cela. Déverser plus de l’argent des contribuables dans les hôpitaux ruraux ne peut pas créer de travailleurs à partir de rien, et cela ne peut pas réparer les dommages causés par le mandat de vaccination sévère et médicalement coercitif de l’administration Biden qui laisse désormais les patients sans soins essentiels.

Jordan Boyd est rédacteur pour The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.