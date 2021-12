Les VC affluent en milliards, soit 4 fois plus que 2018, sur le marché de la cryptographie en 2021

Commerce et investissement

Les VC déversent 30 milliards de dollars, soit 4 fois plus que 2018, sur le marché des crypto-monnaies en 2021

20 décembre 2021

Les fonds de capital-risque ont investi environ 30 milliards de dollars sur le marché des crypto-monnaies en 2021, ce qui représente plus de financement que toutes les années précédentes combinées.

Le sommet précédent était d’environ 8 milliards de dollars en 2018, pendant le marché baissier suivant le marché haussier de 2017, où Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 20 000 $. La capitalisation boursière totale de la crypto est passée d’un peu moins de 19 milliards de dollars au début de 2017 à 640 milliards de dollars à la fin de 2017. Lorsque les altcoins ont culminé à la fin de la première semaine de janvier 2018, la capitalisation boursière globale avait atteint près de 853 millions de dollars pour terminer le marché baissier de 2018 à 125 milliards de dollars.

En mars 2020, la capitalisation boursière totale de la crypto est tombée à 143 milliards de dollars et a commencé 2021 juste au-dessus de 775 milliards de dollars pour atteindre le pic de 3 000 milliards de dollars en novembre, selon CoinGecko. Au moment de la rédaction, la capitalisation boursière de la crypto est d’environ 2,2 billions de dollars.

Tout comme le marché de la cryptographie s’est développé, l’argent afflue dans l’industrie, et le sommet de 2021 est presque 4 fois supérieur au sommet de financement de 2018, selon les données de PitchBook.

« Les investisseurs financent tout et n’importe quoi », a déclaré Rob Le, analyste de PitchBook.

Les transactions de capital-risque des États-Unis ont également atteint environ 7,2 milliards de dollars, soit 4 fois le précédent record établi en 2018.

Des entreprises établies comme Digital Currency Group, la société mère de Grayscale Investments, Coinbase venture et Polychain Capital parient sur la prochaine grande innovation en matière de cryptographie.

« Nous sommes allés au-delà de l’or numérique. Nous avons les services financiers, l’art, les jeux comme sous-catégorie des NFT, le Web 3.0, les médias sociaux décentralisés, le jeu pour gagner – tout cela a fait penser aux investisseurs que « nous n’avons pas assez d’exposition », a déclaré Spencer Bogart, associé général de Blockchain Capital, basé à San Francisco. L’entreprise a financé plus de 120 entreprises depuis sa création en 2013.

