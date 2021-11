Les VC et les initiés de DeFi créent un «marché à deux niveaux» au détriment de la vente au détail: commissaire de la SEC

Juridique & Réglementaire

Les VC et les initiés de DeFi créent un «marché à deux niveaux» au détriment de la vente au détail, déclare le commissaire de la SEC

AnTy10 novembre 2021

Une importante commission américaine des valeurs mobilières (SEC) a soulevé de nouvelles inquiétudes concernant la finance décentralisée (DeFi) cette semaine.

Dans un éditorial publié mardi, la commissaire de la SEC Caroline Crenshaw a qualifié le manque de transparence et le pseudonyme de DeFi d' »obstacles structurels » freinant le développement du marché.

L’approche actuelle de « l’acheteur, méfiez-vous » de DeFi n’est « pas une base adéquate sur laquelle construire des marchés financiers repensés », a-t-elle écrit.

Bien que DeFi représente « une panoplie d’opportunités », a déclaré Crenshaw, il s’agit « fondamentalement d’investir ». Mais ces investissements sont dans des « risques spéculatifs » qui sont pris dans la poursuite de profits passifs de l’appréciation des prix, ou « investissements cherchant un rendement en échange de la mise en danger du capital ou de son verrouillage au profit d’autrui », a-t-elle ajouté.

Elle a en outre souligné que les investisseurs en capital-risque et les investisseurs professionnels pourraient créer un « marché à deux vitesses ». Alors que ces initiés « récoltent des rendements démesurés », les investisseurs de détail finissent par prendre « plus de risques, une baisse des prix et sont moins susceptibles de réussir au fil du temps ».

Selon Crenshaw, cela rend «très difficile» de savoir si les volumes de négociation et les prix des actifs reflètent un intérêt organique ou un produit de négociation manipulatrice.

Bien que le rôle de la SEC dans DeFi soit minime, le commissaire de la SEC a déclaré que l’agence est ouverte à de nouvelles idées sur la façon d’intégrer les protocoles DeFi dans le régime réglementaire.

« En concevant un nouveau système financier, je pense que les développeurs ont l’obligation d’optimiser pour plus que la rentabilité, la vitesse de déploiement et l’innovation. Quoi qu’il en soit, ce devrait être un système dans lequel tous les investisseurs ont accès à des données matérielles exploitables, et ce devrait être un système qui réduit le potentiel de conduite manipulatrice. »

Régulateur bancaire mondial sur la crypto

Dans d’autres nouvelles, le Comité de Bâle des régulateurs bancaires a déclaré mardi qu’il expliquerait comment les banques devraient mettre de côté des capitaux pour couvrir les pertes potentielles de la cryptographie.

Une consultation publique sera lancée plus tard ce mois-ci, a indiqué la commission. Cette consultation portera sur un ensemble de principes pour « la gestion et la supervision efficaces des risques financiers liés au climat dans les banques actives au niveau international ».

Le comité suisse des régulateurs bancaires a déclaré que ses membres étaient également d’accord sur la nécessité d’un ensemble « conservateur » basé sur les risques de normes minimales de capital pour la cryptographie.

« En conséquence, le comité précisera en outre une proposition de traitement prudentiel, en vue de publier un nouveau document consultatif d’ici la mi-2022. »

AnTy

