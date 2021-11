Les VC soutiennent le « prêteur sur gages du métaverse » avec une augmentation de 3 millions de dollars

En tant que visions d’une course métaverse popularisée vers la réalité, les sociétés de capital-risque soutiennent des sociétés qui offrent des services de prêt et de location pour les actifs numériques.

La dernière entreprise cherchant à entrer sur ce marché futuriste est Pawnfi, un prêteur d’actifs alternatifs qui vient de lever 3 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Digital Currency Group et rejoint par les gros frappeurs de jetons non fongibles (NFT) Animoca Brands et Dapper Labs. (DCG est propriétaire d’un CoinDesk éditorialement indépendant.)

Pawnfi utilise un système d’entiercement de contrat intelligent pour permettre à ses clients de contracter des prêts en utilisant leurs jetons non fongibles (NFT) comme garantie tout en offrant des services d’évaluation et de liquidation.

La société affirme que son système est compatible avec « les jetons de fournisseur de liquidité, les droits tokenisés et les crypto-monnaies mineures » en plus des NFT.

Le PDG de Pawnfi, Wesley Kayne, a déclaré à CoinDesk que ses services les plus demandés concernent la location de jeux « play-to-earn », ainsi que les prêts contre des NFT de grande valeur comme CryptoPunks.

https://t.co/Qxy0ClM0cz connaît un début incroyable : présenté dans la #CoinList #Seed en tant que premier prêteur sur gages #DeFi sur le marché #NFT. Avec le soutien de @Coinlist, nous naviguerons dans l’industrie de la #crypto avec un concept #pawn innovant et exploiterons pleinement le potentiel de la NSA. https://t.co/8V0I1XyDaO – Officiel Pawnfi (@PawnfiOfficial) 12 octobre 2021

Les guildes de jeux Web 3, qui proposent le prêt d’actifs NFT à gagner en échange d’un partage des revenus, ont vu leur popularité augmenter pour cette raison. Le système de guilde ajoute l’accessibilité à des jeux comme Axie Infinity, qui a un coût initial élevé allant de centaines à même des milliers de dollars.

Le titre GameFi « move-to-earn » Genopets a récemment intégré un modèle de guilde directement dans son économie de jeu grâce à un partenariat avec Yield Guild Games.

ReNFT, une société qui utilise un système d’entiercement similaire à Pawnfi pour permettre aux détenteurs de NFT de monétiser leurs actifs numériques en les louant, a levé un tour de table de 1,5 million de dollars dirigé par Animoca Brands en octobre.

Kayne a déclaré à CoinDesk qu’il considérait le modèle de guilde et les autres services NFT louables non pas comme une concurrence, mais comme des co-créateurs d’un écosystème de jeu plus accessible dont tous les prêteurs bénéficieront.

Au fur et à mesure que l’espace mûrit, Kayne envisage Pawnfi d’offrir des prêts immobiliers dans des jeux comme Decentraland et The Sandbox, à la « un métaverse Airbnb ».

« Lorsque vous achetez un terrain virtuel dans un jeu comme Decentraland, vous ne faites que l’emprunter à la société de jeux », a déclaré Kayne à CoinDesk dans une interview. « L’idée que les joueurs voudraient se louer des terres les uns aux autres est intuitivement la prochaine étape. »