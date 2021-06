Les VC soutiennent «vanlife» alors que la startup de voyage de Seattle Cabana lève 10 millions de dollars pour son service de location de camping-car

(Photo Cabane)

La start-up basée à Seattle, Cabana, s’intéresse aux voyages « vanlife » et vient de décrocher 10 millions de dollars pour alimenter la croissance de son service qui rassemble le camping, l’autopartage et le luxe des hôtels-boutiques.

La startup, lancée par l’ancien chef du ministère des Transports de Seattle et directeur de Lime Scott Kubly, permet aux campeurs de louer une fourgonnette rénovée pour leur prochain voyage. Les fourgonnettes Ford Transit sur mesure de Cabana comprennent des lits, des rangements, des salles de bains et Internet. Les fourgonnettes sont louées à l’aide de l’application Cabana, qui permet également aux clients de verrouiller et de déverrouiller les véhicules. Les coûts varient mais s’élèvent généralement à 200 $/nuit avant taxes.

Le concept « hôtel sur roues » de Cabana a été lancé l’été dernier, lorsque les gens avaient envie de voyager mais étaient prudents avec COVID-19. Kubly, fondateur et PDG, a déclaré que la pandémie avait donné à Cabana une «base solide» pour développer l’entreprise et l’expérience client.

L’intérieur d’un camping-car Cabana. (Photo Cabane)

L’entreprise a réservé près de 7 000 nuits sur sa plateforme et 70 % des clients n’avaient jamais utilisé de camping-car ou de camping-car auparavant. Le chiffre d’affaires a augmenté de 450 % depuis décembre. Les fourgonnettes sont réservées pour le week-end du 4 juillet et de la fête du Travail à Seattle.

Cabana possède actuellement une flotte de 35 fourgonnettes et 15 employés. Avec le nouveau financement, Cabana souhaite ajouter plus de 100 camionnettes à sa flotte et s’étendre à plus de villes. Il prévoit également de proposer des fourgonnettes pour quatre personnes pouvant accueillir davantage de familles et de voyages en petits groupes.

Jason Calacanis, l’un des premiers investisseurs d’Uber et bailleur de fonds de Cabana, a déclaré que la startup de Seattle “me rappelle les premiers jours d’Uber, lorsque les gens ne pouvaient s’empêcher de dire à quel point l’expérience était merveilleuse”.

“Vanlife” était déjà une tendance d’influence populaire, mais les limites de COVID-19 ont fait fantasmer les gens de s’échapper dans un environnement minimaliste, a rapporté le New York Times l’été dernier. Mais beaucoup d’autres ont noté les inconvénients de la vie en fourgon, tels que les radiateurs cassés et le fait de dormir dans des parkings, comme l’a rapporté Insider.

Cabana, qui a récemment étendu ses services au-delà de Seattle à Los Angeles, a levé 15 millions de dollars à ce jour. La série A a été menée par Craft Ventures et Goldcrest Capital.