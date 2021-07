Les véhicules autonomes et partagés permettront d’économiser du temps, de l’argent et des émissions – sommes-nous prêts ?

in

07/12/2021 à 12h30 CEST

Le modèle traditionnel de possession d’un véhicule va décliner. Une voiture brillante dans le garage peut être un symbole de statut, mais elle est en fait garée 97% du temps. Cela n’a pas beaucoup de sens si l’on considère que le coût de l’amortissement, de l’assurance, du carburant et des taxes en Espagne dépasse 600 € par mois.

La mobilité intelligente pose un nouveau rapport aux véhicules qui permet de réduire drastiquement le nombre de voitures dans les rues et d’atténuer les conséquences liées à ce mode de transport.

La mobilité intelligente décrit comment l’infrastructure de transport utilisera les nouveaux services liés à la numérisation, à l’automatisation, aux appareils mobiles, aux données ouvertes, aux communications sans fil et à l’Internet des objets.

Ce phénomène concerne tout, des cartes à puce pour les transports publics aux véhicules autonomes. Un rapport de 2016 estime que le marché mondial de la mobilité intelligente passera de 165 milliards d’euros par an à plus de 1 000 euros d’ici 2025.

Beaucoup tentent de profiter de cette opportunité : applications de covoiturage ; initiatives concernant le vélo, le scooter et le covoiturage ; prototypes de services de livraison de drones ; voitures sans conducteur ou services de bus avec prise en charge des passagers sur demande. Tous font partie de la scène de ce marché en développement, favorisant un changement de la réalité actuelle que nous avons créée basée sur l’utilisation de voitures particulières.

Les données de la fondation RAC, un groupe d’assureurs britanniques, nous montrent que la voiture moyenne est garée à la maison 80% du temps, ailleurs 16%, et en mouvement seulement 4% du temps. . Les données sont similaires à celles trouvées par Ecologistas en Acción pour le cas espagnol. Ce niveau d’inefficacité est ce qui a tellement excité les experts.

Avantages des voitures autonomes

Avantages des voitures autonomesOn peut se demander pourquoi les progrès ont été si lents alors que le besoin est si clair. La réponse réside dans l’inertie générée par la façon de faire précédemment établie. Les personnes qui prennent des décisions en matière de transport ont peut-être eu des expériences d’utilisation de la voiture plus favorables que les familles moyennes qui considèrent le véhicule comme une nécessité plutôt qu’un article de luxe.

Le cas du Royaume-Uni nous montre que plus des trois quarts des voitures neuves sont achetées selon le modèle d’achat de contrat personnel (PCP), où le signataire paie mensuellement le véhicule, mais n’est pas son propriétaire. Cela peut être le signe que la propriété d’un véhicule particulier et le statut social ne sont plus aussi étroitement liés.

La porte est entrouverte, mais pourquoi n’est-elle pas complètement ouverte ? Des véhicules avec un degré d’autonomie de 5, où aucun conducteur n’est requis à aucun moment, seront disponibles dans les décennies suivantes. Ils pourraient transporter entre 5 et 12 passagers dans l’espace actuellement occupé par un SUV léger.

Les implications pour les transports publics et privés sont énormes. Les utilisateurs actuels de bus et de métro pourront être pris en charge et emmenés à leur destination s’ils partagent un véhicule autonome à un coût moins cher qu’un taxi. Cela nous amène à nous demander s’ils seront prêts à continuer à utiliser les transports publics traditionnels.

Ceux qui veulent des véhicules privés devront également évaluer s’ils souhaitent acquérir un véhicule qui sera la plupart du temps dans un garage, ou s’ils choisissent de ne pas engager cette grosse dépense et de payer une redevance selon l’utilisation du véhicule et le nombre de compagnons.

Du point de vue de l’utilisation des infrastructures publiques, le nombre de passagers qu’une voie automobile peut accueillir passera d’une fourchette de 2 000 à 3 000 passagers par heure, lorsqu’elle est utilisée avec le modèle actuel et un taux d’occupation moyen de 1,5 passager par véhicule, à plus de 8 000 passagers par heure. Cette extension de capacité s’accompagnera d’une réduction des émissions, des retards de circulation et des accidents dus aux erreurs humaines. Cela peut avoir un impact sur les impôts que doivent payer ceux qui ne souhaitent pas partager une voiture.

Obstacles

ObstaclesActuellement, il existe un grand nombre d’obstacles technologiques, réglementaires et commerciaux pour atteindre le scénario proposé précédemment. Alors que les prévisions les plus optimistes prévoient une large adoption d’ici les années 2030, d’autres projections prévoient une forte pénétration du marché d’ici les années 2050 ou 2060.

La mobilité intelligente approche à grands pas, mais les capacités de la technologie dépassent de loin notre capacité à concevoir des systèmes de transport qui les intègrent avec une compréhension de leur potentiel, de leurs inconvénients et des besoins politiques pour promouvoir les grands changements qu’ils peuvent apporter.

Les avantages potentiels sont énormes. Ils pourront aider les gouvernements à résoudre les problèmes du changement climatique, de l’épuisement des sources d’énergie et de la croissance urbaine. Il sera également en mesure d’offrir un transport de qualité avec un haut degré d’accessibilité à une population plus vieillissante et aux personnes handicapées, à qui notre système actuel offre peu. Edward Deming, le grand gourou de la qualité, a déclaré : « Un mauvais système battra toujours une bonne personne.

