Les vélos électriques VanMoof S3 et X3 prennent désormais en charge l’intégration Find My, voici comment cela fonctionne

Apple a annoncé aujourd’hui que son réseau Find My est désormais ouvert aux accessoires tiers. En plus des écouteurs de Belkin et d’un tracker d’objets de Chipolo, deux vélos électriques de VanMoof ajoutent également l’intégration Find My: le S3 et le X3. Voici les détails de son fonctionnement.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, VanMoof est une marque populaire de vélos électriques qui vante une communauté de plus de 150 000 cyclistes. Sa gamme comprend les vélos électriques X3 et S3, tous deux à partir de 1998 $, et qui prennent désormais en charge le réseau Find My d’Apple.

VanMoof a annoncé la nouvelle dans son propre communiqué de presse cet après-midi, affirmant que «tous les nouveaux modèles VanMoof S3 et X3 achetés à ce jour seront compatibles avec le réseau Apple Find My.» Cela semble signifier que l’intégration de VanMoof avec l’application Find My ne sera pas rétrocompatible avec les vélos S3 et X3 déjà vendus.

Le processus pour ajouter un vélo électrique VanMoof à l’application Find My est simple. Dans l’application VanMoof, il y aura une option «Ajouter à Apple Find My», qui montrera aux utilisateurs comment activer la technologie Find My sur le vélo lui-même, puis se connecter avec l’application Find My. L’entreprise explique comment cela fonctionne:

Vous pouvez connecter votre VanMoof S3 ou X3 à l’application Find My sur vos appareils Apple en quelques étapes faciles. Après la configuration, vous pouvez afficher et localiser votre VanMoof S3 et X3 à côté de vos autres appareils pris en charge dans le nouvel onglet Éléments. En plus des mesures de sécurité de pointe de VanMoof, si votre vélo VanMoof disparaît, vous avez désormais la possibilité d’utiliser l’application Find My pour prendre des mesures pour le récupérer. S’il se trouve à proximité, vous pouvez émettre un son pour le localiser facilement – ou s’il est plus éloigné, mettez simplement votre vélo en mode Perdu et laissez le réseau Find My vous aider à le localiser.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, vous pourrez voir votre vélo VanMoof dans l’onglet «Articles» de l’application Find My. Vous pouvez voir son emplacement actuel, la charge de la batterie et obtenir facilement des directions vers l’emplacement du vélo.

Nos collègues d’Electrek ont ​​examiné le VanMoof S3 l’été dernier et ont conclu qu’il s’agissait d’une «merveille technique et de conception, mais pas pour tout le monde». Consultez cet examen complet ici et assurez-vous de rester à l’écoute de . pour en savoir plus sur la façon dont les vélos VanMoof s’intègrent au réseau Find My d’Apple.

