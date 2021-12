Les Velvelettes disent quelque chose de soul

L’une des chansons phares des grands groupes de filles de la Motown est arrivée dans les magasins de disques aux États-Unis le 28 décembre 1964. Même si l’original des Velvelettes de « Il disait vraiment quelque chose » n’était en rien un succès aussi important qu’il le méritait, il est devenu un moment fort apprécié de Hitsville et a inspiré plusieurs reprises.

La chanson est venue d’un triumvirat des meilleurs talents d’écriture du label, avec le jeune Norman Whitfield unissant ses forces pour ses paroles intelligentes et sa mélodie supérieure avec « Mickey » Stevenson et Eddie Holland. Whitfield, 24 ans et talent émergent à la Motown, a produit, et les Velvelettes étaient heureux de voir la société sortir le single faisant suite à leur hit modéré « Needle In A Haystack ».

La première version de la chanson, enregistrée en novembre 1964, a été rejetée, mais un autre passage un mois plus tard a fourni la prise finale. Le 45, sur le label VIP de Motown, était accompagné de « Throw A Farewell Kiss », une chanson écrite par Whitfield et Eddie Holland qui avait été initialement attribuée à Freddie Gorman. La piste a été entièrement enregistrée deux ans plus tôt, avant que les Velvelettes ne soient doublées dessus pour leur seul flipside.

Dire quelque chose de sophistiqué

Les oiseaux chanteurs de Detroit n’ont jamais vraiment tenu leurs promesses en termes commerciaux, et « Sayin’ Somethin’ » s’est avéré peut-être un peu trop sophistiqué pour certains goûts, culminant à la 21e place du R&B et à la 64e place du Hot 100. Vers la fin de 1965 , il a été anglicisé par The Herd, sous le nom de « She Was Really Sayin’ Somethin », mais leur version a raté le classement britannique, sans aucun doute au grand soulagement des puristes de la Motown.

De retour sur cette étiquette, les Merveilles a coupé la chanson pour leur album éponyme de 1967, mais elle n’est pas devenue un hit parmi les dix premiers jusqu’à ce que le trio de filles britanniques Bananarama la reprenne sous le nom de « Really Saying Something » en 1982. Mettant en vedette le groupe Fun Boy Three, leur version a grimpé jusqu’à N°5 au Royaume-Uni. Mais ce sont les Velvelettes qui disaient vraiment quelque chose depuis le début.

