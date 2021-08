Les vendeurs d’Amazon ont trouvé des clients harcelants pour avoir laissé des avis négatifs

TL;DR

Plusieurs vendeurs Amazon ont harcelé les clients pour des critiques négatives. Ils ont même offert des remboursements et des pots-de-vin pour se débarrasser des mauvaises critiques. Les vendeurs ne sont pas censés contacter les clients en dehors de la plate-forme d’Amazon.

Amazon est toujours connu pour ses fausses critiques et ses évaluations de produits gonflées, et bien que la société ait essayé de nettoyer son système, elle n’a pas vraiment réussi dans ses efforts. Un nouveau rapport du Wall Street Journal souligne désormais comment le fait de laisser de véritables avis sur Amazon a entraîné du harcèlement pour de nombreux clients.

Citant des exemples de plusieurs acheteurs Amazon, les dernières découvertes du WSJ montrent que les vendeurs Amazon ont eu recours à des pots-de-vin et les harcèlent sans cesse pour supprimer les critiques négatives. Les vendeurs qui expédient des produits via Amazon ne sont pas censés contacter directement les clients, mais c’est exactement ce qui s’est passé avec plusieurs personnes.

Lorsque Katherine Scott, basée à New York, a acheté un flacon pulvérisateur d’huile à un vendeur tiers d’Amazon, elle l’a fait sur la base d’environ 1 000 bonnes critiques et de 4,5 étoiles. Cependant, les produits à 10 $ n’ont pas fonctionné comme annoncé. Une semaine après avoir laissé un avis négatif à ce sujet sur Amazon, elle a reçu un e-mail de l’équipe du service client de l’entreprise qui fait le spray d’huile offrant un remboursement complet et lui demandant d’envisager de retirer son avis négatif sur Amazon.

“Lorsque nous ne recevons pas de réponse, nous supposerons que vous ne l’avez pas vue et continuerons à envoyer des e-mails”, aurait conclu le message.

L’entreprise ne s’est pas arrêtée là. Lorsque Scott a demandé un remboursement mais a refusé de retirer l’avis, un autre représentant l’a contacté et a refusé sa demande. « Pourriez-vous m’aider à supprimer l’avis ? Si vous le pouvez, je veux vous rembourser 20 $ pour exprimer ma gratitude.

Finalement, Scott a reçu plusieurs autres appels de la société. Elle a contacté Amazon au sujet des e-mails embêtants, mais après avoir fait plusieurs promesses concernant l’examen de la question, l’entreprise ne lui a pas répondu.

Le rapport du WSJ met en évidence plusieurs autres incidents où des clients ont été pourchassés par des vendeurs Amazon et ont offert plus du double de leur argent pour supprimer les avis négatifs.

Quel est le vrai problème ?

Le plus gros problème avec cette pratique est que les vendeurs Amazon ne sont pas censés contacter les clients en dehors de la plate-forme. Les vendeurs tiers ne devraient pas non plus avoir accès aux adresses e-mail des clients conformément à la politique d’Amazon. Les vendeurs qui expédient eux-mêmes les commandes ont accès aux noms et adresses postales des clients. Mais pour les commandes exécutées par Amazon, les données des clients sont censées être cachées aux vendeurs et aux marques.

“Nous ne partageons pas les adresses e-mail des clients avec des vendeurs tiers”, a déclaré un porte-parole d’Amazon au WSJ. Cependant, la publication souligne qu’il existe de nombreuses façons pour les vendeurs d’extraire les données des clients loin du regard vigilant d’Amazon.

Le rapport mentionne une entreprise qui propose des services d’extraction d’e-mails aux vendeurs Amazon et une autre qui récupère les adresses e-mail des avis Amazon jusqu’à 60 $ pièce.

Dans le cas de Scott, la liste Amazon du spray d’huile est restée en ligne avec toutes les critiques positives pendant longtemps après ses plaintes. En fait, Amazon n’a supprimé la marque et le vendeur qu’après que WSJ a contacté l’entreprise au sujet du problème.

Comment pouvez-vous vous protéger?

Bien que vous n’ayez peut-être pas un contrôle total sur la façon dont les vendeurs accèdent à vos informations de contact sur Amazon, vous pouvez essayer quelques mesures pour éviter des problèmes similaires après avoir laissé des avis négatifs sur les produits.

D’une part, WSJ vous recommande de ne pas utiliser votre vrai nom pour laisser un avis sur Amazon. Vous pouvez vous diriger vers Votre compte > Préférences de commande et d’achat > ​​Votre profil Amazon pour changer votre nom public tel qu’il apparaît sur les avis Amazon.

Vous devez également enregistrer toutes les communications que vous recevez des vendeurs Amazon par e-mail ou messages afin de pouvoir les transmettre au service client.

Si les vendeurs n’arrêtent pas de vous harceler et de remplir votre boîte de réception de demandes de suppression d’avis négatifs, vous pouvez bloquer leurs adresses e-mail. La plupart des services de messagerie offrent aux utilisateurs la possibilité de bloquer les expéditeurs.