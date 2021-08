Les vendeurs d’Amazon poursuivent des pratiques louches, demandant aux clients de supprimer les avis négatifs

Amazon a réprimé les vendeurs tiers pour avoir influencé les bonnes critiques en soudoyant les clients. Cependant, le dernier cas montre comment les vendeurs essaient également d’amener les clients à supprimer leurs mauvaises critiques.

Comme le rapporte le Wall Street Journal, une femme a laissé un avis négatif sur un produit qu’elle a reçu, pour ensuite être envoyée par e-mail une semaine plus tard et invitée à retirer l’avis par une personne prétendant être un représentant de la marque. On lui a dit qu’elle recevrait un remboursement complet pour cela.

Pour aggraver les choses, l’e-mail s’est terminé par une déclaration assez effrayante. “Lorsque nous ne recevons pas de réponse, nous supposerons que vous ne l’avez pas vue et continuerons à envoyer des e-mails.”

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Lorsqu’elle a refusé de supprimer l’avis, elle s’est vu proposer un remboursement deux fois supérieur à ce qu’elle avait payé pour le produit. Selon The WSJ, le client s’est plaint à Amazon, après quoi la marque a finalement été retirée de son magasin.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires, mais a déclaré au WSJ que la société ne partageait pas les e-mails des clients avec des vendeurs tiers. Les marques ne sont pas non plus autorisées à demander aux clients de supprimer les mauvaises critiques et peuvent uniquement être autorisées à contacter les clients via le service de messagerie du site Web. “Nous avons des politiques claires pour les évaluateurs et les partenaires commerciaux qui interdisent les abus de nos fonctionnalités communautaires, et nous suspendons, interdisons et engageons des poursuites judiciaires contre ceux qui violent ces politiques.”

Cela survient après qu’une série de marques d’accessoires populaires ont été bannies d’Amazon après avoir enfreint la politique de l’entreprise en offrant des incitations pour de bonnes critiques. Cela comprenait les marques derrière certains des meilleurs chargeurs portables et banques d’alimentation. Cette tactique serait la façon dont la marque aurait reçu les informations du client pour la contacter.

Pendant ce temps, Amazon a souligné qu’il consacrait “des ressources importantes à la prévention des avis faux ou incitatifs” sur sa vitrine. Cependant, cela reste un gros problème sur le site de commerce électronique, et les clients sont encouragés à contacter Amazon par e-mail ou via le lien “Signaler un abus” trouvé dans les avis s’ils remarquent un tel comportement.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Toutes les protections

Ces étuis robustes et pour enfants sont parfaits pour l’Amazon Fire HD 10

C’est cool d’avoir un étui ultra-mince et minimal qui n’ajoute pas de volume, mais ces étuis n’offrent pas grand-chose pour protéger votre Amazon Fire HD 10. Il existe de nombreuses excellentes options qui sont soit lourdes- devoir, conçu pour les enfants, ou les deux, afin que votre Fire HD 10 puisse résister à tout.