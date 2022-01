Les vendeurs de Bakari de CNN arrachent les testicules de Ted Cruz à cause du coup de Tucker

commentateur de CNN Vendeurs de Bakari est devenu la dernière personnalité du câble à dénigrer le sénateur du Texas celui de Ted Cruz testicules sur le désormais tristement célèbre Tucker Carlson session rampante, et a rappelé aux téléspectateurs que « Donald Trump a parlé de la femme de cet homme comme d’un chien ».

Cela a été quelques jours difficiles pour Ted Cruz et ses couilles. Après que Carlson a tordu le couteau alors que Cruz implorait le pardon à la télévision nationale pour le crime d’avoir qualifié l’insurrection du Capitole du 6 janvier d’attaque « terroriste », de nombreux critiques ont comparé le spectacle à une castration.

CNN Jean Berman et MSNBC Joy Reid spécifiquement comparé Cruz au personnage de Game of Thrones déficient en brindilles et en baies Theon « Reek » Grayjoy.

Et dans l’édition de vendredi soir de Don Lemon Tonight de CNN, Sellers a fait rire l’ancre Don Citron avec une diatribe brutale qui comprenait également un tir sur les soldats métaphoriques assiégés de Cruz.

VENDEURS : J’ai contacté Tucker et Ted Cruz. Je pense que je me suis trompé de numéro. Il n’arrêtait pas de sonner occupé. Donc, je ne sais pas. Je dois vérifier ça. Je pense qu’ils m’ont donné le mauvais numéro au bar quand je les ai vus. Écoutez, le fait est que vous devez examiner le contexte complet de qui est Ted Cruz maintenant. Le Ted Cruz que nous voyons maintenant n’est pas le principal conservateur Ted Cruz que nous connaissions quand il était solliciteur général, savait quand il était, vous savez, quelqu’un qui était considéré pour la Cour suprême, savait que même si vous n’étiez peut-être pas d’accord avec son vision conservatrice, il avait au moins des principes. C’est une personne totalement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Ted Cruz a été victime d’intimidation à la télévision nationale, et je me sentais vraiment mal pour lui, parce que Tucker Carlson l’a littéralement intimidé. C’était carrément – je veux dire, vous savez, c’était comme une campagne anti-intimidation qui aurait pu être la publicité. Mais vous devez réellement examiner le contexte complet de qui est devenu Ted Cruz. Nous nous souvenons – nous ne pouvons pas oublier, nous devons nous rappeler comment Donald Trump a parlé de la femme de cet homme comme d’un chien. CITRON : Et son père. VENDEURS : Et qu’a-t-il fait ? Enfin, je veux dire, et son père avec ces fantasmes mythiques. Et qu’a-t-il fait ? Il a couru vers Donald Trump. Il a dit, s’il vous plaît, s’il vous plaît, emmenez-moi. Donald Trump a ri et l’a emmené. Nous nous souvenons de toute cette escapade. Donc, en regardant ça maintenant, en le regardant revenir en arrière, la seule chose que je pense qu’il est approprié pour nous de dire est que nous voyons Ted Cruz, il n’a pas nécessairement le courage testiculaire qu’il faut pour défendre les gens qui l’intimident, ce qui ne va pas le mettre en bonne position pour l’avenir. CITRON : Waouh !

Regardez ci-dessus via CNN.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com