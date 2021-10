Les vendeurs de propriétés à Birmingham voient les plus petits écarts de prix demandés

Le marché immobilier de Birmingham n’a cessé de se renforcer ces dernières années et les acheteurs sont plus que jamais disposés à payer le prix demandé.

Un code postal de Birmingham a été répertorié comme la première zone avec les baisses de prix des maisons les plus faibles entre octobre 2020 et octobre 2021. La zone B37 a connu un écart moyen entre le prix demandé et le prix de vente de seulement -1,07%. La maison moyenne était cotée 190 709 £ sur la période, et les vendeurs recevaient en moyenne 188 679 £.

Dans un rapport publié par le spécialiste de l’achat et de la vente de propriétés Property Solvers, les données sur les prix demandés et les prix de vente ont été analysées dans toute l’Angleterre. Cela montre que les plus grosses baisses, où les vendeurs ont été forcés d’accepter une offre inférieure, ont été trouvées à Londres.

La zone avec les baisses de prix les plus importantes était le code postal SW3 dans le sud-ouest de Londres. Ici, les maisons ont été mises sur le marché pour 2 720 769 £ en moyenne, l’une des zones les plus chères du pays. Cependant, le prix de vente moyen s’est établi à 2 575 289 £, soit une baisse de -5,49 %.

Les acheteurs font une bonne affaire

Les autres codes postaux de Londres où les acheteurs obtiennent les meilleures offres incluent W8, SW13, NW7 et NW3. Ici, la différence entre le prix demandé et le prix vendu était respectivement de -4,31%, -6,10%, -7,58% et -4,22%.

Ruban Selvanayagam, auteur du rapport, déclare à propos des conclusions de Londres : « Malgré ce qui a été un marché très actif, les acheteurs de maison sont toujours, dans l’ensemble, capables de négocier à la baisse sur les prix. Il existe également des preuves plus larges que les arpenteurs-géomètres évaluent à la baisse les propriétés qui ne correspondent pas aux réalités. Cela signifie que les propriétés finissent par se vendre à un prix inférieur à l’estimation initiale du prix de l’agent immobilier.

Il ajoute : « C’est relatif bien sûr, une propriété plus chère est susceptible de voir une différence de prix plus importante. Néanmoins, lors de l’achat, il vaut la peine de vérifier de combien les prix sont réduits dans votre région à l’aide de notre outil.

Certains autres quartiers de Birmingham ont également tenu bon en ce qui concerne les prix demandés. Notamment, B7 (-0,97 %), B42 (-1,35 %), B15 (-1,47 %) et B44 (-1,54 %) ont tous vu les acheteurs payer sur ou près de la valeur annoncée.

Boom du marché immobilier à Birmingham

La ville de Birmingham et ses environs ont vu leur marché immobilier et leurs niveaux de demande exploser ces dernières années. De plus, c’est un pot de miel pour les jeunes professionnels notamment en raison de son marché de l’emploi en pleine expansion.

L’un des principaux facteurs à l’origine de l’énorme croissance et des investissements dans la ville est le soi-disant « exode de Londres ». De plus en plus d’entreprises déménagent ou ouvrent de nouveaux bureaux dans la ville des Midlands. BT, HSBC, KPMG, Barclays, PwC UK et Goldman Sachs y ont tous ouvert ou ouvriront bientôt des locaux. Cela ouvre des centaines de nouveaux emplois, ce qui stimule la ville ainsi que la ceinture de banlieue qui l’entoure.

Birmingham vient également de connaître sa plus forte performance en matière de placement de bureaux depuis le premier trimestre 2020. Les résultats, publiés par Birmingham Office Market Forum, démontrent deux trimestres consécutifs de croissance, ce qui constitue un énorme coup de pouce pour la région. Alors que les opportunités d’emploi s’ouvrent dans la ville, parallèlement aux investissements dans le logement et les infrastructures, Birmingham offre une alternative bien connectée à la vie à Londres.

Un endroit pour investir

L’investissement immobilier à Birmingham est une option populaire pour les investisseurs britanniques et internationaux. La population de la ville augmentant d’environ 10 000 personnes par an, il y a une offre relativement faible de logements résidentiels construits à cet effet dans le centre. Un grand nombre d’arrivants ont moins de 35 ans, selon un rapport de JLL, ce qui signifie que la demande de logements locatifs est particulièrement élevée.

Plus tôt cette année, les données de The Rental Market Demand Review par l’agent immobilier et de location Barrows et Forrester ont montré que Birmingham avait connu la plus forte augmentation de la demande de location dans le pays. C’est également un emplacement clé de la construction à la location, avec de nombreux nouveaux développements qui s’y dessinent pour combler le déficit d’approvisionnement.

Alors que la ville des Midlands continue d’améliorer sa position en tant que ville mondiale de premier plan, de plus en plus d’entreprises et de personnes sont attirées dans la région. Cela donnera un nouvel élan au marché immobilier de Birmingham dans les années à venir.