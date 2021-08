Les vendeurs dépensent des millions pour stocker des vins européens

Les entreprises ont déclaré qu’elles étaient obligées de stocker du vin d’Italie, de France et d’Espagne en raison de la bureaucratie de l’UE.

Adnams, le brasseur basé dans le Suffolk, a révélé qu’il gérait plus de paperasse, augmentant les prix des bouteilles entre 13p et 20p.

“Nous payons plus et il nous faut plus de temps pour faire venir du vin du monde entier et d’Europe”, a déclaré le directeur général Andy Wood au Daily Telegraph.

“Cela signifie que nous devons stocker plus, ce qui signifie que nous devons financer plus de stock dans le système.”

Wood espérait que les problèmes seraient réglés d’ici la fin de l’année.

“Je ne voudrais pas entrer dans Noël et la demande que nous avons à cette époque de l’année avec ces difficultés”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a souligné qu’Adnams s’adapterait à tous les défis.

Les ventes ont chuté d’un tiers en 2020 alors que l’entreprise a été frappée par des fermetures de verrouillage.

Des problèmes à la frontière ont également secoué Majestic Wine, qui a déclaré avoir été confrontée à “certains problèmes d’approvisionnement en provenance d’Europe, en particulier avec le mouvement de fret en provenance de certaines régions clés”.

Il a poursuivi: «Bien que notre disponibilité reste actuellement bonne, nous prévoyons d’avance en apportant 10 millions de livres supplémentaires de stock maintenant – avant la période cruciale des fêtes.

“Nous sommes convaincus que cela signifiera, au moins chez Majestic, que nos étagères resteront pleines.”

Au cours des trois premiers mois de 2021, les importations de produits alimentaires et de boissons en provenance de l’UE ont baissé de 16% en glissement annuel.

Le gouvernement a fait un écart pour éviter une nouvelle misère aux vendeurs de vin le mois dernier en abandonnant ses projets de certificats d’importation de l’UE.

Des sources indiquent que la paperasse aurait augmenté les prix de 10 à 13 pence la bouteille.

Les vins importés auraient nécessité une analyse en laboratoire, coûtant environ 330 £ par expédition.

Le président de la Wine and Spirit Trade Association, Miles Beale, a salué une “victoire majeure pour les amateurs de vin et l’industrie du vin britannique”.

“Je suis sûr que des bouchons de liège apparaîtront à travers le monde pour célébrer cette nouvelle des plus bienvenues”, a-t-il déclaré.

