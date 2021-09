Les vendeurs du Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud vendent des marchandises portant des images nazies .

in

Personne ne détruisait ces drapeaux confédérés. Jim Urquhart pour Insider

Des images nazies sont vendues au Sturgis Motorcycle Rally de cette année dans le Dakota du Sud.

C’est le plus grand rallye moto au monde, attirant des dizaines de motards et de fêtards.

Le Dr Anthony Fauci a averti que les festivités de cette année pourraient à nouveau devenir un événement de grande envergure.

Alors que des centaines de milliers de motards se rendent à Sturgis, dans le Dakota du Sud, pour son rallye annuel de motos, les vendeurs de marchandises présentant des images nazies et des drapeaux confédérés ont de nouveau été à l’honneur.

Selon l’affilié local d’ABC News, KOTA, les vendeurs présents au rassemblement de cette année, qui se déroule pendant les dix premiers jours d’août, vendent des marchandises à l’effigie des nazis sous prétexte de soutenir la liberté d’expression des coureurs et des participants.

L’un des chapeaux porte les initiales « SS » de la Schutzstaffel, une unité militaire nazie. Sous le couvercle du chapeau, le texte se lit comme suit : « soutenez votre garçon blanc local. »

Un autre a été marqué d’une croix gammée. Selon le rapport, de nombreux vendeurs ont également vendu des souvenirs du drapeau confédéré, pour répondre aux clients qui le considèrent comme un symbole de « patrimoine ».

« Beaucoup de motards, vous savez, c'est une question de liberté. Beaucoup de motards veulent être libres et exprimer leur opinion et j'aime répondre à ce qu'ils veulent. Cela ne veut pas dire que je crois nécessairement en tout mais, vous savez, j'aime faire plaisir à tout le monde », a déclaré Jenny Alonso, une vendeuse du rallye, dans une interview avec KOTA.

Alonso a affirmé que les vendeurs vendraient la marchandise comme un moyen d’honorer les soldats américains qui ont ramené des souvenirs nazis en trophées après la Seconde Guerre mondiale.

« Donc, nous honorons en quelque sorte le fait que pas nécessairement cela, vous savez, nous croyons aux nazis et à Hitler, mais c’est juste quelque chose de spécial que l’armée américaine ait pu aller gagner la guerre et rapporter des choses comme souvenirs et les mettre sur leur vélo », a déclaré Alonso.

Sur son site Internet, les organisateurs du rallye disent que c’est un lieu pour les personnes de “tous les horizons qui partagent un amour commun pour les motos”. Insider a contacté les organisateurs pour obtenir des commentaires sur les marchandises vendues lors du rassemblement.

La semaine dernière, alors qu’il a été signalé que le rassemblement avait attiré certaines de ses plus grandes foules depuis des années, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il craignait que le Sturgis Motorcycle Rally ne devienne un COVID-19 événement superspreader au milieu d’une vague de la variante Delta qui a ravagé des communautés dans certaines parties des États-Unis.

Beaucoup de motards au gros cul, au ventre rond et aux petits motards auront la variante Delta qui se propagera à eux-mêmes et beaucoup d'entre eux tomberont malades et mourront.