Les vendeurs renforcent la résistance au niveau de prix UNI/USD 30 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

Les taureaux de l’analyse des prix d’Uniswap ont tenté de renverser un canal descendant dans la matinée.

Analyse des prix Uniswap : aperçu général des prix

Les taureaux de l’analyse des prix Uniswap ont tenté de renverser un canal descendant et ont rebondi à 29 $ sur le graphique d’aujourd’hui. L’indice d’instabilité du marché a indiqué une faible volatilité UNI/USD a continué de se négocier dans une fourchette quotidienne de 29,76 $ et 30,60 $. Les taureaux auraient pu espérer plus de volumes pour le week-end et ont ensuite poussé le prix à la hausse.

Un support immédiat se situe à 28,50 $, mais les ours ont augmenté la résistance à 30,00 $, empêchant ainsi un rallye vers l’objectif de 33 $. Dans l’ensemble, l’analyse des prix d’Uniswap sur le graphique en 24 heures est haussière. Des signaux positifs se développent sur le graphique en données de 4 heures et pourraient faire en sorte que le prix forme un canal haussier vers le prochain principal support immédiat.

Mouvement des prix Uniswap au cours des dernières 24 heures

Le marché se négocie étroitement sur le côté, l’indice d’agitation pointant à 33 sur le graphique quotidien Uniswap.

L’action des prix UNI/USDT se rapproche presque du plus haut quotidien à 30,70 $.

Néanmoins, les taureaux ont construit un support mineur à 16,2 $, ce qui empêchera la pièce de tester à nouveau le plus bas quotidien à 16,07 $. Pendant ce temps, la ligne de tendance majeure à long terme est baissière et présente beaucoup de danger si les taureaux sont incapables de maintenir une cassure au-dessus du support immédiat de 16,90 $.

Un échec pourrait entraîner des pertes supplémentaires vers 24,50 $. Dans un tel cas, le prochain niveau de soutien sera la barre psychologique de 20 $, suivie de la probabilité d’un rallye de soulagement qui est le plus susceptible d’être rejeté autour de 22 $.

L’indice de force relative est passé de la surachat au territoire de survente à 27. Notez que le RSI est incliné vers le bas suggérant la possibilité de se retrouver dans une zone baissière dangereuse.

Source : TradingView

Tableau des prix Uniswap sur 4 heures

Au moment d’écrire ces lignes, Uniswap (UNI) se négocie à 29,93 $ par rapport au dollar américain. La forte concentration des vendeurs tient le prix en otage entre 29,5 $ et 30,00 $. Il y a un signal de reprise positif sur le graphique en données de 4 heures, mais les faibles volumes de transactions et l’offre élevée d’UNI pourraient retarder la reprise.

Conclusion de l’analyse des prix Uniswap

L’analyse des prix Uniswap d’aujourd’hui est haussière alors que les acheteurs se préparent à un autre rallye contre le niveau de prix de 30 $, qui est la force motrice vers des objectifs élevés entre 33 $ et 37 $.

Lien source