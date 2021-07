Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté alors que les États ont mis fin aux restrictions ⋆ 10z viral

in

Les ventes au détail aux États-Unis ont bondi en juin, stimulées par les États assouplissant largement les restrictions sur les coronavirus et les entreprises revenant à pleine capacité.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,6% et ont totalisé 621,3 milliards de dollars en juin, selon le rapport du ministère du Commerce publié mercredi. L’augmentation mensuelle a été tirée par les marchandises générales, y compris les ventes de services alimentaires, de vêtements, de soins personnels, d’électronique et d’essence, selon le rapport.

“Les secteurs qui ont été soutenus par la pandémie ralentissent un peu, mais pas à un degré qui me préoccuperait”, a déclaré l’économiste de Square Felipe Chacon au Wall Street Journal. “Les finances des ménages ont été renforcées par quelques séries de dépenses de relance, donc cela augure plutôt bien.”

Alors que les ventes de marchandises générales ont augmenté en juin, les secteurs qui ont dominé tout au long de la pandémie et au cours des premiers mois de 2021 ont chuté, selon le département du Commerce. Les ventes d’automobiles, de meubles et de matériaux de construction ont toutes chuté le mois dernier.

Les ventes globales ont augmenté de 1,3% hors ventes d’automobiles volatiles, selon le WSJ.

Le rapport de vendredi a signalé que l’économie continue de rebondir après ses performances historiquement médiocres en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus. Les ventes au détail ont atteint un creux de 403,9 milliards de dollars en avril, le virus s’étant rapidement propagé à travers le pays et les restrictions gouvernementales ayant fermé les économies locales, avait rapporté CNBC à l’époque.

Depuis janvier, cependant, les États-Unis ont créé plus de 3 millions d’emplois et le nombre d’Américains déposant des demandes de chômage hebdomadaires continue d’atteindre des creux pandémiques.

En outre, l’économie a progressé de 6,4% au cours des trois premiers mois de l’année, selon une estimation révisée du département du Commerce. Le Fonds monétaire international a déclaré que l’économie américaine augmenterait de 7% en 2021 dans une projection mise à jour ce mois-ci, a rapporté l’Agence France-Presse.

La National Retail Federation (NRF) a prédit que le total des ventes au détail en 2021 dépasserait 4,44 billions de dollars.

“L’économie et les dépenses de consommation se sont avérées beaucoup plus résistantes qu’initialement prévu”, a déclaré le président-directeur général de la NRF, Matthew Shay, dans un communiqué. “La combinaison de la distribution de vaccins, des mesures de relance budgétaire et de l’ingéniosité du secteur privé a remis des millions d’Américains au travail.”

Mais alors que les ventes au détail augmentent et que l’économie se développe globalement, l’inflation continue de grimper rapidement. Les prix à la consommation ont bondi de 5,4 % entre juillet 2020 et juin, la hausse la plus rapide depuis août 2008.

