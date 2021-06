Les ventes au détail de Bts augmentent de 5,5% – WWD

Pour la prochaine rentrée scolaire, Mastercard voit le commerce de détail obtenir des notes assez élevées.

Mastercard Spending Pulse, qui mesure les ventes au détail en magasin et en ligne pour toutes les formes de paiement, prévoit que les ventes de bts 2021 chez les détaillants américains augmenteront de 5,5% par rapport à la saison 2020 et de 6,7% par rapport à la saison 2019.

Mastercard définit la saison bts comme la période du 15 juillet au 6 septembre et n’inclut pas les ventes d’automobiles et de gaz dans ses chiffres.

Avec une grande partie du commerce de détail et des gains solides au cours du premier trimestre, il y a fort à parier que la saison des bts sera robuste alors que les écoles rouvriront pour l’apprentissage en classe et que les gens continueront d’être vaccinés contre COVID-19. Mastercard a indiqué que mai marquait le huitième mois consécutif de croissance totale des ventes au détail. Selon Mastercard SpendingPulse, les ventes au détail aux États-Unis hors automobile et essence ont augmenté de 12,2% en glissement annuel en mai et de 10,2% par rapport à mai 2019. Les ventes en ligne en mai ont augmenté de 1,1% et de 94,8% au cours du même mois deux ans.

Mercredi, la National Retail Federation a considérablement augmenté ses prévisions de ventes au détail pour l’ensemble de 2021 pour augmenter entre 10,5 et 13,5% à plus de 4,44 billions de dollars, signalant la confiance dans la reprise économique du pays et la vie continue de se normaliser après 18 mois de la pandémie. En février, la NRF a prédit que les ventes au détail aux États-Unis augmenteraient de 6,5 à 8,2%. La NRF s’en est tenue à ses prévisions initiales selon lesquelles les ventes en ligne devraient augmenter de 18 à 23 % cette année, pour atteindre une fourchette de 1,09 billion de dollars à 1,13 billion de dollars.

« La rentrée a toujours été une saison privilégiée pour les détaillants. Cette année, la réouverture plus large apporte une vague passionnante d’optimisme alors que les enfants se préparent pour une autre année scolaire, et les adultes dans leur vie abordent un scénario similaire de « retour au bureau » », a déclaré Steve Sadove, conseiller principal de Mastercard et ancien chef. directeur général et président de Saks Fifth Avenue. “Cette rentrée scolaire sera définie par choix, car les ventes en ligne restent solides, la navigation physique reprend de l’élan et des promotions solides aident les détaillants à rivaliser pour les portefeuilles des acheteurs.”

Mastercard prédit que les ventes de vêtements bts augmenteront de 78,2% par rapport à l’année dernière, lorsque les écoles dans une grande partie du pays ont été fermées en raison de COVID-19 et que les étudiants ont été obligés d’apprendre en ligne à la maison, et 11,3% au cours de la saison 2019, qui était des mois auparavant. la pandémie a frappé. Mastercard a cité une “actualisation des vêtements” pour bts, déclarant: “Alors que l’athleisure était la déclaration de mode de 2020, cette année apporte la diversification de la garde-robe car la scolarité en personne, les réunions et autres événements poussent les consommateurs à faire leurs débuts sociaux avec style. “

Les ventes de produits électroniques pendant la saison bts devraient augmenter de 13% par rapport à l’année dernière et de 9,6% par rapport à il y a deux ans.

Les grands magasins, qui ont généralement vu le trafic reculer cette année, devraient enregistrer une augmentation de 25,3% des ventes de bts par rapport à l’année dernière et une augmentation de 9,5% des ventes par rapport à la saison 2019. « Les grands magasins, les centres commerciaux de plein air et les galeries marchandes offrent un nouveau dépaysement aux acheteurs. L’achat en ligne, le retrait en magasin ainsi que les technologies telles que le sans contact resteront importants car les consommateurs continuent de rechercher des expériences à faible contact », a déclaré Mastercard dans son rapport.

Le commerce électronique, qui a atteint des records l’année dernière en raison de la pandémie et du mode de vie forcé à rester à la maison, devrait selon Mastercard être en baisse de 6,6% pendant la saison bts et de 53,2% au-dessus du niveau de 2019.