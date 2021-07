Les ventes au détail de mode voient un rebond plus lent à partir de 2019 – WWD

Les consommateurs rattrapent le temps perdu, profitent des mesures de relance du gouvernement et augmentent leurs dépenses après un 2020 verrouillé – mais ils ont été plus serrés avec leurs portefeuilles pour l’ensemble de la mode, en particulier les grands magasins.

Le total des ventes au détail et des services de restauration en juin a augmenté de 0,6 pour cent désaisonnalisé par rapport à mai et de 18 pour cent par rapport à il y a un an.

Cette tendance, caractérisée par des reconstructions plus lentes d’un mois à l’autre et par des gains importants d’une année à l’autre, était encore plus apparente dans la mode – bien qu’elle ne raconte qu’une partie de l’histoire.

Les ventes des magasins spécialisés de vêtements et d’accessoires de juin ont augmenté de 2,6% par rapport à mai et de 47,1% par rapport à l’année précédente, où COVID-19 avait de nombreux magasins inactifs. Les grands magasins ont augmenté de 5,9% par rapport à mai et de 24,4% par rapport à il y a un an. Et les détaillants hors magasin, une catégorie composée principalement de sites de commerce électronique, ont augmenté de 1,2% par rapport à mai et de 12% par rapport à il y a un an.

Cependant, les vaccinations renvoyant de nombreuses personnes faire leurs achats librement pour la première fois depuis le début de la pandémie et l’année dernière étant un tel cauchemar, les comparaisons avec 2019 offrent un meilleur aperçu de l’évolution du rebond de la vente au détail.

Une analyse WWD des dernières données du Census Bureau publiées vendredi a montré que les ventes totales jusqu’à présent cette année ont augmenté de 19% par rapport au premier semestre 2019.

Mais la mode manque le bateau.

Les ventes des magasins spécialisés au premier semestre sont à la traîne du marché et n’augmentent que de 7 % par rapport à deux ans plus tôt, tandis que les grands magasins sont en baisse de 2 %. (La tendance s’est quelque peu améliorée récemment, les grands magasins ayant augmenté de 6,3% sur deux ans le mois dernier.)

De nombreux détaillants captent une bonne partie de cette activité avec leurs sites Web – alimentant la lecture des ventes au détail hors magasin, qui ont montré un bond de 40 % sur deux ans au premier semestre.

Les marques de mode recherchent que cette dynamique en ligne se poursuive et ont fait beaucoup elles-mêmes pour pousser la migration vers le Web, se précipitant pour améliorer leurs sites de commerce électronique et offrant un ramassage en bordure de rue et d’autres options conviviales en ligne. De nombreux magasins ont également été fermés – en raison d’élagages d’entreprise, de faillites ou de luttes avec les propriétaires – au cours de la dernière année.

Maintenant, alors que la scène de la vente au détail aux États-Unis s’ouvre à nouveau, l’industrie surveille de près, à la recherche de nouvelles façons d’évaluer les avantages et les coûts des magasins et la meilleure façon d’utiliser toute cette superficie en pieds carrés.

La bonne nouvelle est que l’économie rebondit et, même si les craintes d’inflation commencent à s’installer, les détaillants pourraient encore avoir un peu plus de temps pour comprendre ce qui va suivre.

Et c’est parce que ce qui vient ensuite, immédiatement, pourrait être une grande rentrée scolaire et des dépenses alors que les acheteurs réapparaissent.

Jack Kleinhenz, économiste en chef de la National Retail Federation, a déclaré : « Nous continuons de voir une reprise impressionnante. L’économie et la consommation sont particulièrement sensibles à la politique gouvernementale, et le coup de pouce que nous avons vu du soutien gouvernemental plus tôt dans l’année continue de porter ses fruits. La réouverture des magasins et de l’économie globale a progressé, et des prix encore plus élevés observés dans certaines catégories de vente au détail reflétant les défis de la chaîne d’approvisionnement ne se sont pas avérés dissuader les dépenses. À mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner et sortent, une partie de la croissance se déplacera vers les services plutôt que vers la vente au détail, mais il y a suffisamment d’élan pour soutenir les deux.

PLUS DE WWD :

Le « capitalisme arc-en-ciel » a-t-il pris le dessus ?

Le but de la rémunération des PDG, la mode évolue

L’introduction en bourse de marques authentiques apporte une nouvelle vision à Wall Street