Les ventes au détail en juin s’améliorent à 50% des niveaux d’avant Covid; l’alimentation et l’épicerie se rétablissent presque complètement

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La contraction du secteur de la vente au détail dirigé par les MPME en raison de Covid par rapport au scénario pré-Covid a diminué. D’une croissance de moins 79% des ventes mensuelles en mai par rapport à mai 2019, la situation s’est améliorée alors que la contraction s’est réduite à moins 50% en juin par rapport aux performances des ventes de juin 2019, selon l’organisme de vente au détail Retailers Association of India. (RAI). Cela impliquait que les ventes au détail se soient améliorées, passant de 21% en mai à 50% en juin des niveaux d’avant Covid. Il est important de noter que le secteur était presque revenu au scénario pré-Covid en février, les ventes au détail ayant culminé à 93% de la période de l’année précédente avant la deuxième vague de Covid.

«Pour que cela soit rectifié, le seul changement cette fois par rapport à l’année dernière est la disponibilité des vaccins. Si la campagne de vaccination reprend, les choses peuvent se rétablir très rapidement, tout comme cela se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais si cela continue comme ça, la reprise devrait être retardée », avait déclaré à Financial Express Online Kumar Rajagopalan, PDG de la RAI.

Les résultats étaient basés sur une enquête mensuelle menée auprès d’un échantillon de détaillants par la RAI. Pour juin, 88 détaillants ont été interrogés. La baisse des ventes au détail au cours du mois a été la plus élevée dans le segment des articles de sport à moins 66 pour cent suivi de moins 64 pour cent dans les bijoux, moins 61 pour cent dans les chaussures, moins 57 pour cent dans la beauté, le bien-être et les soins personnels, moins 52% dans l’habillement et l’habillement, etc. D’autre part, les secteurs proches de la reprise au niveau de juin 2019 étaient l’alimentation et l’épicerie avec seulement moins 7% de baisse et QSR avec seulement moins 10% de contraction. De plus, sur le plan régional, le Nord a obtenu de meilleurs résultats avec une baisse de moins 43 % contre moins 50 % à l’Ouest et au Sud chacun, et moins 55 % à l’Est.

Plus tôt ce mois-ci, les détaillants et les grossistes ont été réintégrés dans le secteur des MPME pour leur bénéficier au titre des prêts sectoriels prioritaires. L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait tweeté que cette décision profiterait aux commerçants de détail et de gros de 2,5 crores en Inde. Les commerçants de gros et de détail ont été exclus du secteur des MPME par le biais d’une notification dans la gazette datée de juin 2017 au motif qu’ils n’étaient ni des unités de fabrication ni des unités de service et qu’ils ne pourraient donc pas acquérir le mémorandum Udyog Aadhaar pour l’enregistrement de leurs unités.

Récemment, la Reserve Bank of India (RBI) avait également écrit aux banques pour inclure les commerçants de détail et de gros pour les prêts sectoriels prioritaires. RBI avait en outre informé toutes les banques que ces entreprises engagées dans le commerce de détail et de gros seraient autorisées à s’inscrire sur le portail d’enregistrement des MPME – Udyam Registration, comme annoncé par le gouvernement. De plus, plusieurs États, dont le Bengale occidental, le Karnataka, le Sikkim, le Bihar, le Pendjab, l’Himachal, l’Uttar Pradesh, Delhi, etc., ont assoupli les restrictions liées à Covid telles que les couvre-feux nocturnes, les couvre-feux du week-end, les heures de vente au détail limitées, etc. être stressés et ont du mal à se maintenir en raison du calendrier restreint des opérations et des fermetures le week-end », a déclaré Rajagopalan lundi.

