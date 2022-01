Les ventes au détail ont augmenté de 7 pc en décembre par rapport à la même période en 2019 : RAI

Dans sa dernière enquête sur le commerce de détail, la Retailers Association of India (RAI) a déclaré que la croissance observée le mois dernier était supérieure de 26% à celle de décembre 2020.

Les ventes au détail en décembre de l’année dernière ont augmenté de 7% par rapport aux niveaux pré-pandémiques de la même période en 2019, mais le rythme a chuté vers la dernière semaine du mois sous revue en raison de la troisième vague de COVID, a déclaré mardi la RAI. dernière enquête sur le commerce de détail, la Retailers Association of India (RAI) a déclaré que la croissance observée le mois dernier était de 26% supérieure à celle de décembre 2020.

« Le commerce de détail a suivi une trajectoire de croissance régulière pendant la majeure partie du mois de décembre. Cependant, le rythme de croissance a chuté de manière significative vers la dernière semaine de décembre en raison des nouvelles restrictions imposées dans la plupart des régions du pays en raison de la troisième vague. de la pandémie », a déclaré le PDG de la RAI, Kumar Rajagopalan, dans un communiqué.

L’impact peut être vu au niveau de la catégorie avec la beauté, le bien-être et les soins personnels en baisse de 7%, par rapport aux ventes pré-pandémiques en décembre 2019, a déclaré la RAI, ajoutant que les meubles et les meubles étaient également retombés dans le rouge avec une baisse. de 5%. Les ventes de biens de consommation durables et de produits informatiques, d’articles de sport, de bijoux, de chaussures et de vêtements ont également commencé à s’essouffler, bien qu’elles soient toujours en territoire positif, a-t-il ajouté.

La RAI a déclaré avoir appelé le gouvernement central à demander aux gouvernements des États de s’abstenir d’imposer des restrictions basées sur le taux de positivité et de considérer les hospitalisations comme critère pour déterminer la gravité des restrictions, car la plupart de la population du pays est vaccinée. panique parmi les citoyens et les entreprises tout en minimisant l’impact sur les moyens de subsistance », a-t-il ajouté.

