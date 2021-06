Les ventes au détail s’effondrent alors que les prix continuent de monter en flèche en raison de l’inflation ⋆ 10z viral

Les ventes au détail se sont effondrées et les prix de gros ont grimpé en flèche en mai à la suite de frénésie de dépenses fédérales sans précédent, a rapporté mardi le département américain du Travail. Bien que la plupart des blocages et des fermetures d’écoles mandatés par le gouvernement liés à la pandémie de COVID-19 aient pris fin il y a des mois, l’économie américaine a mis du temps à rebondir.

De nouvelles données du Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail publiées mardi montrent que les dépenses fédérales massives et les politiques monétaires accommodantes de la Réserve fédérale ont entraîné une augmentation significative de l’inflation dans presque tous les biens, services et secteurs de l’économie – la plus forte inflation pic en 13 ans. La dernière version montre que les prix à la production ont grimpé de 6,6% au cours de l’année dernière, avec une augmentation énorme de 0,8% au cours du seul mois dernier. La hausse des prix à la production reflète celle des prix à la consommation, mesurés par l’indice des prix à la consommation (IPC), qui ont augmenté de 5 % au cours des 12 derniers mois.

Dans le même temps, les ventes au détail se sont également effondrées, chutant de 1,3% au cours du mois dernier, selon les données publiées mardi par le US Census Bureau. Après que le gouvernement fédéral ait injecté des milliards de dollars dans l’économie pendant la pandémie, les prix devraient augmenter. Mais à la suite de blocages sans précédent à travers le pays, de plusieurs projets de loi de dépenses du Congrès accompagnés d’augmentations fédérales du chômage et de pénuries de travailleurs, les Américains se sont retrouvés avec une inflation en hausse et des prix en hausse, ce qui signifie qu’ils n’achètent pas au détail.

Pendant ce temps, les entreprises qui tentent de se remettre des blocages ont désespérément besoin de travailleurs, mais avec de nombreux Américains recevant des chèques de chômage plus élevés, les coûts salariaux ont augmenté rapidement. De nombreuses entreprises ont augmenté les prix des marchandises pour tenir compte de l’augmentation des salaires, en faisant répercuter les coûts sur les consommateurs.

Pour les familles américaines, cela signifie des prix plus élevés pour les articles de tous les jours. Le coût de la nourriture, de l’énergie, des voitures et des services de transport a tous augmenté. Selon le Bureau of Labor Statistics, le prix des produits alimentaires a augmenté de 2,4% au cours des 12 derniers mois – le prix des œufs a augmenté de 8,2%, de la viande fraîche de 8,6% et des céréales de 5,7%. Il ne fait aucun doute que les Américains paient plus pour l’épicerie – et les prix continueront d’augmenter pendant au moins un an ou un an et demi, a déclaré Phil Lempert de SupermarketGuru.com en mars.

Les prix de l’énergie ont grimpé de 25 % en un an, avec un bond de près de 50 % pour l’essence et de près de 40 % pour le mazout. Les prix du carburant déjà plus élevés et la fermeture du pipeline Colonial en mai, qui fournissait environ 45 pour cent du carburant pour la côte est, ont fait grimper les prix de l’essence de façon exponentielle. Les prix du gaz ont bondi de 9,1% en mars et sont en hausse de 22,5% depuis mars dernier.

Lundi, le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, et le milliardaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones auraient déclaré à CNBC qu'”il était temps que la Fed se retire de la politique d’argent facile qu’elle a instituée pendant la pandémie”.

La Réserve fédérale se réunira mardi et mercredi, où les économistes s’attendent à des discussions sur un changement de politique d’achat d’obligations. Bien que la Fed ne soit pas censée prendre de mesures politiques immédiates, de nombreux décideurs républicains craignent que la Fed sous-estime la hausse du taux d’inflation.

“Les craintes d’inflation sont un peu comme la douleur fantôme des membres en ce sens qu’elles coupent le problème mais ça fait toujours mal, et ça fait mal parce que la peur est mémorisée même si le membre a disparu”, a déclaré James Sweeney, économiste en chef au Credit Suisse le Financial Times mardi.

Haley Strack est stagiaire à The Federalist et étudiante au Hillsdale College en politique et en journalisme.